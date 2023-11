Výstavba linky D na rok uzavře frekventovanou stanici metra Pankrác. A prodlouží tramvajovou trať

V Praze se od 1. ledna 2025 na rok uzavře stanice metra C Pankrác. Důvodem je výstavba přestupu na stejnojmennou stanici budované linky metra D. Zároveň dopravní podnik (DPP) zrekonstruuje stávající stanici. Současně s opravami se prodlouží tramvajová trať z Pankráce na roh ulic Budějovická a Na Strži. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní.

Dopravní podnik začal loni stavět novou linku metra D z Pankráce do Písnice. Jako první vzniká úsek z Pankráce na Olbrachtovu, který vyjde na 14,5 miliardy korun a jehož součástí je i nová stanice Pankrác s přestupem na linku C. Práce potrvají 90 měsíců, tedy asi sedm a půl roku. DPP vybral dodavatele pro druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, avšak proti výběru se ohradil jeden z uchazečů.

„Pečlivou koordinací více akcí do jednoho celku zkracujeme celkovou dobu omezení a uzavírek. Cílem je minimalizovat dopady na cestující MHD i řidiče,” uvedl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Modernější stanice Pankrác

Hlavním předmětem prací je podle dokumentu vyústění přestupního tunelu mezi linkami na nástupiště nynější stanice metra C, a to včetně úpravy a výměny pohyblivých schodů do vestibulu, a zároveň i výstupu do vestibulu před obchodním centrem Arkády Pankrác. Současně s tím chce DPP v nynější stanici zmodernizovat osvětlení, rozvody a podhledy. Opraví se rovněž veřejné WC, které je dlouhodobě mimo provoz.

Soupravy metra budou stanicí projíždět a cestující budou muset využít tramvaj a autobusy. Město právě kvůli výluce nechalo už před několika lety prodloužit tramvajovou trať z Pražského povstání na Pankrác, kde končí úvratí. Současně s přestavbou stanice metra pak podle dokumentu plánuje prodloužení tramvají až před budovu České pošty na rohu ulic Budějovická a Na Strži.

Stanici metra Pankrác C denně využije na 55.000 cestujících. Zprovozněna byla v roce 1974 pod tehdejším názvem Mládežnická v rámci stavby prvního úseku metra z Kačerova na Sokolovskou, dnešní Florenc.

