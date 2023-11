Magistrála trhá Pankrác na dvě půlky. Šlo by to změnit

Jenom dva pruhy, širší chodníky, předzahrádky a nové byty navrhuje architekt Dominik Vácha do ulice 5. května.

Ulice 5. května i její bezprostřední okolí není ničím jiným než dálnicí. Přejít ji lze jen velmi nepohodlně několika podchody. Hlavní automobilová spojka vedoucí do Prahy z jihu město nepřirozeně půlí. Oblast rozhodně nevypadá, že se nachází nedaleko centra.

Možnou revitalizaci této lokality, konkrétně jde o území o rozloze zhruba 500 tisíc metrů čtverečních, řešil v diplomové práci absolvent Akademie výtvarného umění v Praze Dominik Vácha. Projekt, který pojmenoval Promised 5. května, získal první cenu soutěže každoročně pořádané Českou komorou architektů.

Takto by mohla ulice 5. května vypadat.

„I když by proměna dálnice na městskou třídu byla finančně i organizačně náročná, dlouhodobě by byla pro čtvrť i město přínosem,“ připouští autor projektu.

Velkorysá ulice, 5. května má 40 metrů na šířku, navíc podle něj umožňuje razantní proměnu i při zachování kapacity 40 tisíc aut denně ve dvou jízdních pruzích. Krom toho autor navrhuje široké pruhy pro cyklisty, chodníky i předzahrádky pro místní provozovny. Proluky zároveň navrhuje zastavit sedmi až osmi podlažními domy. Nový městský blok by pak mohl pojmout až tři tisíce lidí.

„Výsledkem návrhu má být typ blokové zástavby, který se dá zevšeobecnit a aplikovat v obměnách i na jiné zastavitelné oblasti v Praze,“ uzavřel autor.

