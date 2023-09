Ve Vídni postaví nejvyšší mrakodrap ze dřeva na světě. V Česku brzdí rozvoj dřevostaveb legislativa

Společnost UBM Development připravuje ve Vídni projekt 113 metrů vysoké kancelářské budovy s dřevo-betonovou konstrukcí. Firma mrakodrap postaví ve vídeňské čtvrti Handelskai. Věž překoná aktuálně nejvyšší hybridní dřevěné stavby světa – Ascent MKE v americkém městě Milwaukee s 87 metry a věž Mjøstårnet s 85 metry v norském městě Brumunddal.

Rakouský developer UBM Development projekt mrakodrapu koupil od realitní společnosti Signa Group. Stavba vznikne na vídeňské Handelskai mezi novou věží Marina Tower a sídlem ÖGB, uvedl developer na svých webových stránkách.

Podívejte se na nejvyšší dřevěné stavby ve světě:

Třicet pater plus čtyři v podzemí

Dřevěný mrakodrap má mít 32 pater a čtyři podzemní podlaží s celkovou podlahovou plochou zhruba 44 tisíc metrů čtverečních. Konstrukce budovy propojí lité betonové jádro, které odolává bočnímu zatížení, s dřevěnou konstrukcí přenášející zbytek gravitačního zatížení.

„Poloha na stanici metra U2 umožňuje, aby se zaměstnanci a návštěvníci dostali do centra města do 12 minut. Spojení na mezinárodní letiště Vídeň bude trvat pouhých 15 minut jízdy autem,“ uvedl UBM Development.

Mrakodrap navrhla španělská designérská firma Skreinstudios a britský ateliér Foster+Partners. Architekti uvedli, že jejich cílem bylo vytvořit novou estetiku dřevěné architektury a celosvětově propagovat Vídeň jako průkopníka udržitelnosti. Firma totiž uvádí, že zmíněný systém pomáhá snižovat emise CO2 budov, protože dřevo dokáže oxid trvale vázat, a systém se již používá při vývoji dřevo-hybridních budov v Praze a Mohuči.

Podle šéfa UBM Development Thomase G. Winklera firma aspiruje na to, stát se předním developerem dřevěných staveb v Evropě. Společnost již připravuje 265 tisíc metrů čtverečních projektů dřevostaveb. Více než polovina budou kancelářské prostory a zbytek bytové domy.

V Česku jen do výšky 12 metrů

V České republice na vizi mateřské společnosti navazuje UBM Development Czechia, která staví rezidenční projekt Timber Praha, první vícepodlažní dřevěné bytovky v hlavním městě. Oproti ambiciózním projektům výškových budov v zahraničí však mají energeticky udržitelné domy Timber Praha maximální výšku 12 metrů. Větší rozmach architektům a stavbařům totiž neumožňuje tuzemská legislativa.

„K tomu, aby v Česku mohly vznikat stavby vyšší než 12 metrů, je třeba změnit platnou legislativu. Problematická je de facto jedna tabulka, která udává požární normu čtyř nadzemních podlaží. Jakékoliv obavy z výstavby vyšších budov jsou ale naprosto zbytečné. V okolních zemích jako je Německo či Rakousko, ale i ve Skandinávii, se již osmi až dvanáctipodlažní dřevostavby staví standardně a případná rizika jsou zcela srovnatelná s ostatními typy staveb,“ uvedl jednatel UBM Development Czechia Josef Wiedermann.

První dřevěné vícepodlažní bytové domy v novodobé historii Prahy s názvem Timber Praha vzniknou v městské části Řeporyje a dosáhnou, v souladu s platnými normami, maximální výšky čtyř nadzemních podlaží. S výjimkou podzemní železobetonové nosné konstrukce půjde o čistou dřevostavbu.

