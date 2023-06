Ve Švédsku postaví ze dřeva celé město. V Česku si o tom můžeme nechat jen zdát

Dva tisíce domů, 250 tisíc metrů čtverečních ploch k bydlení a přes sedm tisíc metrů čtverečních kanceláří se chystají postavit ve Švédsku ze dřeva. Na projekt upozornil server Dezeen.

Reklama

Projekt Stockholm Wood City je zatím největším projektem městské výstavby ze dřeva, kterou developerská skupina Atrium Ljungberg plánuje začít stavět v roce 2025. Projekt mají na starost dvě architektonická studia Henning Larsen (Dánsko) a White Arkitekter (Švédsko).

Developer tímto projektem podle oficiální zprávy reaguje na poptávku lidí po udržitelnosti a inovativní výstavbě. Dřevostavby jsou totiž žhavým tématem na celém světě, zatím se ale ze dřeva realizují spíš jen jednotlivé objekty, maximálně bloky.

Stavění ze dřeva je ekologické a rychlé

„Stavební průmysl zanechává velkou stopu a my ji chceme minimalizovat a dosáhnout pozitivních změn v krátkodobém i dlouhodobém horizontu,“ dodává k projektu, generální ředitelka společnosti Atrium Ljungberg Annica Ånäs.

Dřevostavby mají vedle ekologických i další výhody. Je to například rychlost výstavby. Projekt „největšího dřevěné města na světě“, jak o něm developer hovoří, má být dokončen do dvou let.

V Liberci chtějí dřevěnou bytovku. Architekti ji navrhli jako stavebnici Reality Liberec, město skrze ateliér Sial historicky spjaté s progresivní architekturou, se může stát prvním v Česku, v jehož katastru bude stát výškový dům ze dřeva. A to přímo v centru města. Petra Jansová Přečíst článek

Zájem o dřevostavby skutečně roste, například v Nizozemí nebo Francii si dokonce stanovili povinnost, že část výstavby bude muset být právě ze dřeva. V Nizozemí to bude platit od roku 2025, ve Francii povinnost u všech nových veřejných staveb dodržet nejméně poloviční podíl dřeva a dalších obnovitelných materiálů platí od začátku roku 2022.

Česko v tomto ohledu ale významně pokulhává. Dřevostavby limitují hlavě požární předpisy, které umožňují stavět dřevostavby pouze do výšky čtyř podlaží a výšky 12 metrů.

Dřevostavba až do nebe. Ve Švýcarsku roste nejvyšší pasivní dům světa Enjoy Tvůrci chystané unikátní budovy chtějí dokázat, že dřevo je přirozenou náhradou za beton. ČTK Přečíst článek

Místo střechy solární šindele Enjoy Část střech ze solárních šindelů, část prosklená. Sídlo společnosti Kloboucká Lesní není jen administrativním zázemím, ale i laboratoří pro vývoj ekologičtějšího bydlení. Petra Jansová Přečíst článek