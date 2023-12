V Česku se ho bojíme. Ve Švédsku ze dřeva staví obří elektrárny

Ve Švédsku při stavbě větrných elektráren dál experimentují s novým materiálem a stožáry pro uchycení větrníků s turbínami vyrábějí ze dřeva.

Firma Modvion nedávno dokončila poblíž Göteborgu dosud nejvyšší dřevěný větrník, jehož sklolaminátové lopatky sahají do výšky 150 metrů. Podle jejích majitelů ale technologie umožňuje stavět ještě vyšší stožáry, a lépe tak využít energii z větru, který ve větších výškách vane silněji, napsal server BBC.

Standardním materiálem pro stavbu sloupů pro větrníky je ocel, pokud by ale stožáry měly být vyšší, byl by to problém zejména vzhledem k logistice. Stožáry se totiž staví z obrovských dílů, které je potřeba na místo nějak dostat, a to není kvůli rozměrům tunelů, silnic a mostů už nyní nijak jednoduché. Kdyby měly být díly ještě rozměrnější, bylo by to prakticky nemožné.

Technologie stavby z prefabrikovaných dřevěných dílů je jednodušší zejména v tom, že lze stavět z menších částí, které se snadno převážejí. Díly se vyrábějí až ze 144 vrstev dýhovaného dřeva, desky jsou pak extrémně odolné, ale i flexibilní. „Je to náš tajný recept... A protože dřevo je lehčí (než ocel), je možné stavět vyšší turbíny s použitím menšího množství materiálu,“ tvrdí David Olivegren, jeden ze spoluzakladatelů firmy Modvion.

Mezi investory ve firmě Modvion je i jeden z největších výrobců větrných turbín na světě, dánská společnost Vestas. „Připadá nám to zajímavé i vzhledem k tomu, že jde o ekonomicky životaschopné řešení, které je odpovědí na problémy s dopravou a zároveň je udržitelné,“ uvedl její zástupce Jan Hagen.

