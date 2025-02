David Ondráčka: Stavme více dřevostaveb. Češi mají šanci dohnat evropskou špičku

Dřevo nás provází doslova celý život. Od kolébky do rakve, jak říká lesnická moudrost. Dřevostavby v Česku dávají velký smysl a jejich rozvoj má potenciál pro veřejné budovy i soukromé developery a stavitele. Nemusí jít jen o zálesácký srub nebo romantickou roubenku v horách, ale i o byty, školy, školky, domovy seniorů, potřebnou infrastrukturu i ve městech. Dřeva tady máme dost a navíc je to geniální zdroj, sám nám pořád roste. Moc jiných takových zdrojů tady nemáme, využijme ho víc.

Česko má šanci dohnat rozvoj, jaký v tomto ohledu mají třeba v Rakousku nebo Německu. Ke Skandinávii, která je na špici, nám to přeci jen bude trvat déle. Větší využívání dřeva ke stavbám vyžaduje koordinovaný přístup mnoha lidí, institucí i byznysu. Ale překvapivě se na mnoha věcech už pracuje, což je dobře.

Od státu a samospráv, které mohou chtít v zadávacích podmínkách využití dřeva požadovat. Přes soukromé developery, kteří budou se stavebními firmami hledat cestu k většímu využití. A první příklady už vznikají. Samozřejmě pro zpravcovatele a celý navázaný dřevařský průmysl, který tady je a když bude poptávka, tak bude schopen se přizpůsobit. Až třeba po pojištovny, které musí specifická rizika těchto staveb správně ohodnotit a rozumně nacenit.

Je mi jasné, že byznysové zájmy nejsou vždy stejné. Něco jiného chtějí těžaři s harvestory, něco jiného třeba pily a něco jiného třeba stavaři. Ale na tom základním směru se shodnout dá. Mimochodem vzniká i Lesnicko dřevařský fond, který by měl celé té branži pomáhat a ty synergie hledat.

Hasiči snižují regulaci

Samozřejmě stát musí udělat konkrétní kroky k podpoře využívání dřevostaveb. Hasiči připravují zjednodušení norem, které se musí při stavbách dodržovat. To je až překvapivé a zaslouží si to ocenění.

Vyšší dřevostavby tedy dostávají zelenou. Maximální povolená stavební výška u dřevostavby je nyní v Česku 22,5 metru. Nejvyšší dřevostavbou v Česku je sídlo lesnicko-dřevařské firmy Kloboucká lesní v Brumově-Bylnici na Zlínsku z roku 2022 s výškou 18 metrů.

Klíčová je strategie těžby a prodeje státních Lesů ČR

Stát je v unkátní pozici, protože má přes vlastní státní a vojenské lesy téměř 60 procent všech lesů v zemi. Je tedy dominantním vlastníkem, který určuje pravidla hry. Hlavně Lesy ČR jsou v tom zásadní hráč, jejich strategie těžby a prodeje vše rozhoduje. Lesy ČR mají rozhodující slovo jak naloží se svým pokladem. Jde o politické zadání této státní firmě, které musí být odvážné a jasné.

Dřeva tady máme dost a samo nám pořád roste. Jen ho nesmíme tolik vyvážet levně ven. Dnes se z Česka vyváží třetina dřeva, jen do Rakouska jde každá čtvrtá kláda. Cílem je snížit export kulatiny, podobně jako to dělají naši sousedé a zpracovávat to doma. A my jsme schopni těžit a zpracovávat dřevo doma. Mít tady vyšší přidanou hodnotu, třeba dělat desky, ze kterých se dá stavět. Dřevostavby nejsou nutně levnější, ale jednoduše dřeva tady máme dost. Tak si ho nechme pro naše účely, neprodavejme ho levně do ciziny, ale využijeme ho tady.

Sídlo Lesů ČR v dřevě? Moderní návrh čeká na politickou odvahu

Zajímavá ilustrace této debaty je, zda vznikne nové sídlo státních Lesů ČR v Hradci Králové. Proběhla mezinárodní archotektonická soutěž na dřevostavbu, kterou vyhrál návrh původně brněnského studia CHYBIK + KRISTOF, mimochodem velmi ambiciózní, moderní a povedený. Zároveň je jasné, že to je velká a nákladná investice. Musí mít politickou podporu, jinak ten návrh zůstane v šuplíku a nové sídlo nebude. Za mě by se do této moderní architektury mělo jít.