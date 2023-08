Trh s průmyslovými nemovitostmi je nejvýše za pět let, ukazuje průzkum

Český trh s průmyslovými nemovitostmi v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o 269 100 metrů čtverečních, což je meziročně o 11 procent více. Šlo o nejvyšší nárůst za posledních pět let. V České republice je nyní 11,3 milionu metrů čtverečních průmyslové plochy. Trh s průmyslovými nemovitostmi zaznamenává od pandemie covidu-19 setrvalý růst a jen za poslední dva roky na trhu přibyly dva miliony metrů čtverečních průmyslové plochy. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Colliers.

Zájem investorů roste

Důležitým faktorem, který podpořil zájem investorů o tento typ nemovitostí, byl podle průzkumu růst nájemného. To je jedním z důvodů, proč trh s průmyslovými nemovitostmi navzdory vyšším úrokovým sazbám, složitějšímu financování, zpomalení ekonomiky a výkyvům průmyslové výroby dále zrychluje svůj růst. Nájemné v nejžádanějších lokalitách vzrostlo ve srovnání s obdobím před pěti lety o 72 procent a o polovinu od roku 2021.

„Na vlně zvýšeného zájmu o české průmyslové nemovitosti se veze i zvýšená stavební aktivita. Ve výstavbě je aktuálně téměř 1,5 milionu metrů čtverečních nových moderních průmyslových prostor, které by měly být na trh uvedeny v příštích šesti až 18 měsících,“ řekl analytik ze společnosti Colliers Josef Stanko.

Například v Praze, jejíž okolí je nejatraktivnější lokalitou pro výstavbu průmyslových a logistických center, se nejvyšší nájem pohybuje mezi 7,50 až 7,80 eura (180 až 190 korun) za metr čtvereční. Výše nájemného by se v hlavním městě do budoucna podle Stanka měla stabilizovat. Naopak v ostatních regionech lze očekávat další nárůst. Důvodem je zvýšená poptávka po volných plochách mimo Prahu.

Zvedá se míra neobsazenosti

Kvůli zvýšené stavební aktivitě se podle průzkumu mírně zvedá již třetí čtvrtletí po sobě míra neobsazenosti průmyslových prostor. V Česku činí 1,71 procenta, což je v porovnání s okolními evropskými státy výrazně nižší hodnota.

„Zdravá úroveň neobsazenosti se pohybuje kolem čtyř až pěti procent. Naposledy se český trh na těchto úrovních pohyboval v letech 2019 a 2020, kdy neobsazenost začala klesat ze zhruba pěti procent až pod jedno procento na konci roku 2022,“ dodal Stanko.

Colliers je společnost poskytující poradenské služby a správu investic. Působí v 62 zemích a zaměstnává přibližně 17 tisíc zaměstnanců. V minulém roce dělaly tržby společnosti 4,1 miliardy dolarů (89 miliard korun).

