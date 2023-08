Objem investic do realit v Česku letos klesl o 42 procent

Objem investic na českém realitním trhu v prvním pololetí letošního roku meziročně poklesl o 42 procent. Objem transakcí činil přibližně 692 milionů eur (přibližně 16,7 miliardy korun). Rostoucí poptávku zaznamenaly pouze investice do maloobchodních ploch, které se na transakcích podílely ze 61 procent. Do budoucna by se ale objem investic do realit mohl zlepšit. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti v oblasti realit a investicí Colliers.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhl objem transakcí v Česku 298 milionů eur (7,2 miliardy korun), což v porovnání s předchozím čtvrtletím představuje pokles o 27 procent. Oproti roku 2021 investice poklesly o devět procent.

„Ve druhém čtvrtletí 2023 došlo na českém investičním trhu k jen několika transakcím s prémiovými aktivy, přičemž trh pokračoval ve fázi hledání nové cenové hladiny a stále se na něm projevuje rozdíl mezi nabídkovou a prodejní cenou. Transakční aktivita stále probíhá, i když na mnohem nižší úrovni než v předchozích letech,“ uvedla Josefína Kurfürstová, analytička pro ČR a střední a východní Evropu v Colliers.

Největší českou transakcí v letošním druhém čtvrtletí byl prodej obchodního centra Palác Pardubice za přibližně 124 milionů eur (tři miliardy korun). Ten tvořil 42 procent celkového objemu investic. Druhou byla připravovaná transakce izraelské skupina G City. Ta sjednotila své plné vlastnictví obchodního centra Arkády Pankrác v Praze 4 získáním posledních 25 procent. Podíl měl hodnotu 60,5 milionu eur (1,5 miliardy korun), což zhruba odpovídá oznámené prodejní ceně celého obchodního centra, o níž se podle Colliers jedná se zavedeným českým investičním fondem.

Sektor kanceláří zaznamenal transakci, když společnost REICO prodala svou kancelářskou budovu Rohan v Praze 8 za přibližně 33 milionů eur (797 milionů korun). Budovu koupil investiční fond Fio banky.

V letošním třetím čtvrtletí by se měl podle Kurfürstové objem investic do realit zvýšit. „Významnou roli budou opět hrát domácí investoři a očekáváme, že dojde k dalším transakcím napříč klíčovými realitními sektory. Náš celkový odhad objemu pro rok 2023 zůstává nezměněn na úrovni 1,5 miliardy eur (36 miliard korun)," dodala Kurfürstová.

V regionu střední a východní Evropy byl podle průzkumu český trh s 34procentním podílem druhý nejaktivnější. Za většinovým podílem na regionálních objemech ve výši 42 procent stojí Polsko.

Skupina Colliers poskytuje poradenské služby ohledně realit a investic. Založena byla v roce 1976, její hlavní sídlo je v Torontu. Loni měla společnost podle své výroční uzávěrky tržby 4,5 miliardy dolarů (99 miliard korun) a udržuje aktiva v hodnotě 98 miliard dolarů (2,2 bilionu korun). Působí v 65 zemích a zaměstnává 18 tisíc lidí. Colliers je spolu s dalšími realitními poradenskými společnostmi CBRE, Cushman & Wakefield a JLL členem Industrial Research Fora (IRF).