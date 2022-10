Trh komerčních nemovitostí čeká výprodej. První budou gastro provozy

Trh s komerčními nemovitostmi zažívá první mírné otřesy. Dopadá na něj růst energií a nákladů na provoz.

Počet prodávaných komerčních nemovitostí se jen za poslední kvartál zvýšil zhruba o 25 procent. Zatím se to týká nejzranitelnějších provozů, které balancovaly na hraně komerční udržitelnosti již v době koronavirové pandemie.

Odchody nájemníků zaznamenal podle poradenské společnosti RSM po skončení sezony například segment gastronomie a omezování výdajů českých domácností začíná dopadat i na i lokální provozovatele služeb.

Studie: Velké realitní transakce jsou zpátky. Investičním hitem jsou zase kanceláře Reality Trh komerčních realit v Česku směřuje ke svému zotavení. Celkový objem investic v prvním pololetí letošního roku dosáhl 1,15 miliardy eur (28,2 miliardy korun), což představuje meziroční nárůst o 60 procent. Největší transakcí druhého čtvrtletí byla akvizice 18 komerčních nemovitostí v Česku a Maďarsku společností Adventum. Výrazně ale zabodovali také tuzemští investoři, jak vyplývá z nejnovější zprávy poradenské společnosti Savills. tmv Přečíst článek

„Gastronomii budou následovat kosmetické salony, prodejny, ale také nájemci kancelářských prostor, pro které bude často výhodnějším řešením přechod na práci z domova nebo hybridní provoz,“ domnívá se Jiří Skotnica ze společnosti RSM.

S tím, že u gastronomických provozoven očekává v příštím roce propad v nabídkových cenách až o třetinu, u starších administrativních budov mohou klesnout nabídkové ceny klidně o 15 procent.

Prodat nebo neprodat? Ceny domů klesají a ještě budou, ve světě i v Česku Reality Ceny starších bytů a domů klesají napříč celým světem. A tento trend se nevyhýbá ani Česku. Petra Jansová, Zdeněk Pečený Přečíst článek

Druhá a svými dopady zásadnější vlna se pak bude týkat firem, které budou končit provoz ve výrobních areálech s vysokou energetickou náročností. „Bohužel se v tomto případě bavíme o stovkách areálů, které spadají do této rizikové skupiny,“ vysvětluje.

A vítězové? Objekty, jejichž majitelé v minulých letech investovali do snižování energetické náročnosti. Cena těch, které mají vhodnou lokalitu, může v jednotkách procent růst i v následujících letech. Bodovat budou nejen provozovny v centrech, ale i v nově se utvářejících lokalitách, kam se stěhují městské domácnosti za levnějším.

Vlivný radní Hlaváček: V Praze se bude stavět i beze mě Reality „Projekty jsem sice připravoval tak, aby pod nimi bylo moje jméno. Zároveň ale tak, aby se staly prioritou všech napříč zastupitelstvem,“ říká kandidát na primátora Prahy, architekt, urbanista a radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček v prvním díle podcastové série Realitní Club. Celou epizodu si poslechněte již v pondělí na newstream.cz a v podcastových aplikacích. Petra Jansová Přečíst článek

Řada Čechů hledá ve Španělsku plán B pro život, říká makléřka Enjoy Radmila Posadová se svou agenturou Ska Reality zprostředkovává nákupy nemovitostí ve Španělsku pro různorodou klientelu. V poslední době se zájem zvyšuje. „Ve Španělsku je inflace poloviční a v zimě stačí ten pověstný svetr. Češi tam hledají druhý domov,” poznamenává. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

Témata související s realitami: