Studie: Velké realitní transakce jsou zpátky. Investičním hitem jsou zase kanceláře

Trh komerčních realit v Česku směřuje ke svému zotavení. Celkový objem investic v prvním pololetí letošního roku dosáhl 1,15 miliardy eur (28,2 miliardy korun), což představuje meziroční nárůst o 60 procent. Největší transakcí druhého čtvrtletí byla akvizice 18 komerčních nemovitostí v Česku a Maďarsku společností Adventum. Výrazně ale zabodovali také tuzemští investoři, jak vyplývá z nejnovější zprávy poradenské společnosti Savills.

Domácí investoři v prvním letošním pololetí koupili komerční nemovitosti v hodnotě více než 607 milionů eur (téměř 15 miliard korun), což je 53 procent z celkového objemu realizovaných investic. Konkrétně ve druhém čtvrtletí figurovali čeští investoři u 11 ze 13 transakcí. Podíl domácího kapitálu na celkovém objemu investic se ve druhém čtvrtletí podílel z více než dvou třetin a výrazně tak překonal průměr 12 předchozích čtvrtletí, který činil 48 procent. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Savills.

Celkem bylo v prvním letošním pololetí dokončeno 22 investičních transakcí v průměrné hodnotě 52 milionů eur (1,275 miliardy korun). Ve srovnání se stejným obdobím loni je to sice o šest transakcí méně, co do objemu ale průměrná hodnota obchodu meziročně vzrostla o 103 procent z 26 milionů na zmíněných 52 milionů eur.

Kanceláře opět táhnou

Nejvíce se za prvních šest měsíců letošního roku investovalo do kanceláří. Meziroční nárůst v tomto segmentu byl 79 procent na 598 milionů eur (14,668 miliardy korun). Na celkové investiční aktivitě prvního pololetí se tyto transakce podílely z 52 procent. Následovaly maloobchodní nemovitosti s podílem 30 procent (340 milionů eur, meziročně o 354 procent více) a průmyslové objekty tvořily 17 procent (celkem 190 milionů eur, což bylo meziročně o 63 procent více).

Druhé letošní čtvrtletí bylo sice podle Savills úspěšnější než to první z hlediska počtu uzavřených transakcí, kdy se na jaře podepsalo celkem 13 transakcí, zatímco v zimních měsících to bylo devět. Průměrná velikost obchodů ale mezičtvrtletně klesla. Investoři se také přesunuli z Prahy do regionů, kde proběhlo 69 procent obchodů.

Největší transakcí v jarních měsících 2022 byl prodej 18 komerčních nemovitostí v ČR a v Maďarsku, především obchodů Tesco, společnosti Adventum. Investiční část této transakce, která se týká nemovitostí jen na území České republiky, představuje hodnotu 50 až 70 milionů eur. Druhou největší transakcí byl prodej pražské kancelářské budovy Red Court od J&T společnosti BlackBird Real Estate, který se pohyboval pod hranicí 50 milionů eur (1,226 miliardy korun). Na třetí příčce v žebříčku je prodej Grandhotelu Nabokov s cenovkou taktéž pod 50 milionů eur.

Investiční aktivita ve druhém pololetí zvolní

Celkový objem investic do komerčních realit v roce 2022 pravděpodobně podle analytiků Savills nepřekročí hodnotu dvou miliard eur a výnosové míry se do konce roku ještě zvýší, a to napříč všemi sektory. „Největšímu riziku může čelit maloobchodní segment, neboť domácnosti pocítí zásah do reálných disponibilních příjmů způsobený inflací, což negativně ovlivní jejich spotřební chování,“ konstatuje investiční analytik Vojtěch Wolf ze Savills ČR.

Společnost Savills, která se zaměřuje na poradenství a v České republice působí od roku 2017, je součástí globální společnosti Savills se 600 pobočkami v 70 zemích po celém světě.