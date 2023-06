Tommy Hilfiger jako zdatný realitní investor. Po půl roce prodal dům za miliardu, vydělal sto milionů

Kultovní módní návrhář Tommy Hilfiger je nejen zdatný v módním byznysu, ale i v tom realitním. Ani ne po půl roce prodal své luxusní sídlo v Palm Beach na Floridě za 41,4 milionu dolarů (asi 910 milionů korun), tedy o 4,5 milionu dolarů (99 milionů korun) více, než za něj v lednu zaplatil, uvedl deník The Wall Street Journal.

Dvaasedmdesátiletý Hilfiger koupil dům ve středomořském stylu z roku 1927 letos v lednu za 36,85 milionu dolarů. Už v únoru jej ale uvedl zpět na trh s cenou 47,95 milionu dolarů.

Prodejem i za nakonec nižší cenu tak vydělal 4,5 milionu dolarů za dům, který nevlastnil ani šest měsíců, uvedl The Wall Street Journal. Obchod byl uzavřen ve středu. Kdo se stal kupcem, se deníku nepodařilo zjistit.

Šarm a elegance z jiné éry

Inzerát na dům o 675 metrech čtverečních obytné plochy popisoval sídlo jako „významnou rezidenci na ostrově se sofistikovaným vzhledem, šarmem a elegancí z jiné éry,“, podotkl WSJ. Sídlo, které prošlo velmi vkusnou rekonstrukcí, oplývá i dalekosáhlým výhledem na oceán.

Dům mimo jiné zdobí kované dveře na míru, dekorativní schodiště a dřevem obložená hlavní místnost s klenutými okny a francouzskými dveřmi. Obývací pokoj nabízí osmiúhelníkový kazetový strop s tyrkysovými detaily, vstupní hala s recepcí se může pochlubit i dřevěným barem.

Mezi další vybavení patří čtyři ložnice v hlavní budově, velká jídelna a kuchyně se šéfkuchařem, podzemní vinný sklípek a pláž. Nechybí ani menší dům u bazénu, který slouží jako penzion pro hosty s další ložnicí a obývacím prostorem.

