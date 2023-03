FOTOGALERIE: Potomci ropných magnátů Rockefellerů prodali historické sídlo u Filadelfie. Za půl miliardy

Po generace vlastnila panství v Chester County u Filadelfie rodina ropných magnátů Rockefellerů. Nyní rozlehlé panství s vinicemi a pastvinami potomci slavného amerického rodu prodali za 24 milionů dolarů (asi 522 milionů korun), uvedl deník The Wall Street Journal. Jak malebné sídlo vypadá? Podívejte se ve fotogalerii.

Panství o zhruba 0,8 kilometru čtverečního, asi 32 kilometrů západně od centra města Filadelfie, bylo uvedeno do prodeje loni původně za 29,9 milionu dolarů, uvedl The Wall Street Journal. Nemovitost, známá jako Kirkwood Farm, pochází z konce 17. století a zahrnuje pět historických budov o velikosti od 163 do 269 čtverečních metrů.

Jak vypadá rozlehlé panství, které prodali potomci ropných magnátů Rockefellerových? Podívejte se:

Na pozemku jsou pastviny, stromy, kopce či potok. Rezidence, z nichž některé jsou z přírodního kamene, byly postaveny v 18. a 19. století. Panství má také dvě stodoly.

Panství sloužilo Rockefellerům po generace

Panství prodali potomci Williama Rockefellera Jr. – který pomohl vybudovat Standard Oil Co. se svým bratrem Johnem D. Rockefellerem – včetně jeho vnuka Roye Jacksona a jeho dětí, ukazují úřední záznamy o prodeji majetku. Byl v rodině po generace, řekla deníku Lavinia Smerconishová z realitní kanceláře Compass s tím, že v posledních letech pozemek využíval myslivecký spolek a několik sídel bylo pronajato.

Kupec, který se nepřál zveřejnit své jméno, neplánuje nemovitost rozvíjet, řekla Kim Whetzelová z Kurfiss Sotheby's International Realty, která kupujícího zastupovala. „Je velmi potěšující, když prodávající a kupující chtějí podobu prodávaných nemovitostí zachránit a zachovat jejich kouzlo," podotkla Whetzelová.

