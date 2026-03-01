Jeden výstřel a 48 vůdců je pryč. Trump je prý připraven s Íránci znovu jednat
Americký prezident Donald Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dvou dnů. Podle agentury Reuters to Trump řekl v rozhovoru, který zveřejnil časopis The Atlantic.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu počítá s pokračováním úderů. V jiném rozhovoru Trump řekl, že americké a izraelské údery zabily 48 vysokých íránských představitelů. Mezi nimi je podle předchozích informací i íránský vůdce Alí Chameneí, což přiznal i samotný Írán. S údery podle průzkumu agentury Ipsos souhlasí každý čtvrtý Američan, skoro každý druhý je proti.
Íránský režim čelí po včerejší smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chámenejího existenciálnímu ohrožení. A za takové situace, když už nemá tolik, co ztratit, stoupá pravděpodobnost, že se pokusí podniknout extrémní kroky, jichž by se jinak ještě vystříhal. Patří mezi ně položení tisíců námořních min v Hormuzském průlivu, které představuje nejúčinnější formu jeho blokády.
Pokud Írán zaminuje Hormuz, vrátí se mu to jako bumerang
Názory
Íránský režim čelí po včerejší smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chámenejího existenciálnímu ohrožení. A za takové situace, když už nemá tolik, co ztratit, stoupá pravděpodobnost, že se pokusí podniknout extrémní kroky, jichž by se jinak ještě vystříhal. Patří mezi ně položení tisíců námořních min v Hormuzském průlivu, které představuje nejúčinnější formu jeho blokády.
"Oni (Íránci) chtějí jednat, já jsem souhlasil s jednáním, a budu s nimi jednat," uvedl podle listu Trump asi 24 hodin po začátku úderů na Írán. Trump reportérovi listu ale nechtěl říct, kdy by jednání mohla začít.
Ochotu jednat projevil podle ománského ministerstva zahraničí také šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí. V telefonátu se svým ománským protějškem Badrem Busaídím vyjádřil "otevřenost íránské strany vůči každé vážně míněné snaze, která by přispěla k zastavení eskalace a k návratu ke stabilitě". K návratu k jednacímu stolu vyzval i samotný Omán, který v uplynulých týdnech zprostředkovával jednání mezi USA a Íránem.
Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informovala agentura AP a zpravodajský server Al-Džazíra. Už dříve agentury informovaly, že se poprvé stal terčem íránských dronů Omán.
Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu
Politika
Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informovala agentura AP a zpravodajský server Al-Džazíra. Už dříve agentury informovaly, že se poprvé stal terčem íránských dronů Omán.
Netanjahu uvedl dnes odpoledne podle agentury AFP řekl, že nařídil, aby údery proti Íránu pokračovaly. "V příštích dnech to bude jen eskalovat," uvedl o izraelských úderech. Dodal, že izraelská armáda proti Íránu nasadila svou "plnou sílou, jako nikdy před tím".
V rozhovoru, který poskytl dnes odpoledne SEČ stanici Fox News, si Trump pochvaloval výsledky sobotních izraelských a amerických úderů. "Jde to rychle. Nikdo nevěřil v úspěch, kterého jsme dosáhli. Jeden výstřel a 48 vůdců je pryč," řekl Trump. V dalším rozhovoru, který poskytl stanici CNBC, Trump řekl o vojenské akci proti Íránu, že se věci "vyvíjí velmi pozitivním způsobem".
Zahraniční politika je pro českou vládu těžký oříšek. Koalice pobíhá po mezinárodní scéně jako zmatená slepice po dvoře. Válka na Ukrajině pro Babiše není téma a Macinka veřejně trénuje bývalou americkou ministryni z politického přemýšlení. Do toho je tu útok na Írán. Co teď?
Válku, nebo mír? Macinka a Babiš jsou v pasti
Názory
Zahraniční politika je pro českou vládu těžký oříšek. Koalice pobíhá po mezinárodní scéně jako zmatená slepice po dvoře. Válka na Ukrajině pro Babiše není téma a Macinka veřejně trénuje bývalou americkou ministryni z politického přemýšlení. Do toho je tu útok na Írán. Co teď?
Podle agentury AFP izraelská armáda dnes informovala o zabití 40 íránských vysokých představitelů. Írán potvrdil smrt šesti předních činitelů včetně vůdce Chameneího, ministra obrany či náčelníka revolučních gard. Íránská média také uvedla, že zemřeli někteří rodinní příslušníci Chameneího.
Podle průzkumu agentury Ipsos pro Reuters podporu úderům proti Íránu vyjadřuje 27 procent Američanů. Nesouhlasí s nimi pak 43 procent respondentů a 29 procent o vojenském zásahu nemá jasný názor. Agentura začala oslovovat respondenty v sobotu po začátku úderů na Írán.