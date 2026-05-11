Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Stará hala, nový život. Nádraží v Mostě čeká rekonstrukce za téměř miliardu

Stará hala, nový život. Nádraží v Mostě čeká rekonstrukce za téměř miliardu

Stará hala, nový život. Nádraží v Mostě čeká rekonstrukce za téměř miliardu
ČTK
ČTK
ČTK

Mostecké nádraží čeká proměna za téměř 850 milionů korun. Správa železnic vybrala návrh ateliéru BYRÓ architekti, který počítá s modernizací budovy ze 70. let, novou lávkou přes kolejiště i bezbariérovým přístupem k nástupištím. Rekonstrukce má proběhnout v letech 2031 až 2033.

Návrh ateliéru BYRÓ architekti zvítězil v architektonické soutěži, kde se utkal s dalšími devíti studii. Architektonické týmy měly nejen najít nejvhodnější design interiéru budovy, ale také sladit podobu budoucí lávky přes kolejiště se zastřešením nástupišť. Lávka nahradí podchody a umožní bezbariérový přístup k nástupištím i území za kolejištěm.

4 fotografií v galerii

BYRÓ architekti navrhli řešení, které podle Správy železnic ctí architektonické principy původních autorů a pracuje s nimi současným jazykem. Pro odbavení cestujících bude sloužit výhradně dnešní odjezdová hala - stane se hlavním veřejným prostorem nádraží.

Otevření severní fasády

U vítězného návrhu porota ocenila otevření severní fasády, které umožňuje orientaci odbavovací haly ke kolejím a vytváří nové vizuální propojení města s krajinou za tratí. Pozitivně hodnotila zastřešení prostoru před odbavovací halou, které zvyšuje komfort při přestupu na autobus, nabízí využití pro kavárnu se zahrádkou a vytváří zastínění přilehlých vnitřních prostor, uvedli železničáři.

Nádraží je podle webu Národního památkového ústavu součástí souboru staveb, které vznikly v jednom časovém úseku pro přeložku trati ve směru Oldřichov u Duchcova – Chomutov. Budova je podle památkářů řešena v duchu mezinárodního stylu. Zajímavé je i funkční spojení administrativní části a nádražního provozu. Objekt nese znaky dobové estetiky i použití typických až nadstandardních materiálů, uvedl NPÚ.

Nejlepší řešení dopravního terminálu v Liberci navrhlo studio OV Architekti

Nový dopravní uzel pro Liberec. Historická budova zůstane, okolí se zásadně promění

Reality

Architektonickou soutěž na nový přestupní terminál vlakové a autobusové dopravy v Liberci vyhrálo pražské studio OV Architekti. Rozhodnutí poroty bylo podle náměstka primátora Jiřího Janďourka téměř jednomyslné. Město představí tři nejlepší návrhy na přelomu května a června v kulturním centru Linserka.

nst

Přečíst článek

Návrhy architektů se zaměřily mimo jiné na fasádu budovy, která má po rekonstrukci splňovat dnešní technické požadavky. Vedle toho vypracovali ideový návrh využití výškové části nádraží, zaměřit se měli i na proměnu bývalé restaurace na expozici uměleckých děl z železničních staveb. S budoucí podobou nádraží se bude moct seznámit i veřejnost, Správa železnic plánuje výstavu oceněných soutěžních návrhů.

Před vlakovým nádražím je autobusové. To původní je léta prázdné. Patří soukromé firmě, se kterou se radnice nedohodla na odkupu. Město se rozhodlo postavit nový dopravní terminál za zhruba 68 milionů korun, získalo na to dotaci 62 milionů korun.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Bojíte se konce světa? Sledujte private jety miliardářů

Private Jet
iStock
nst
nst

Miliardáři mají lepší přístup k informacím i zdrojům než obyčejní smrtelníci, a před případnou apokalypsou by se tak dokázali lépe zachránit. Počítačový umělec z Los Angeles proto soudí, že pohyb soukromých letadel by měli mít možnost sledovat i ostatní.

Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, řeklo by se v nadsázce při hodnocení počinu kalifornského umělce a kodéra Kyle McDonalda. Ten vytvořil Systém včasného varování před apokalypsou (Apocalypse Early Warning System). Sleduje při něm pohyb soukromých letadel po celém světě. Pokud by velké množství tryskáčů náhle začalo opouštět centra měst a převážet své pravděpodobně velmi bohaté pasažéry do bunkrů a izolovaných resortů, mohlo by to být podle něj varování i pro zbytek lidstva.

McDonaldův projekt využívá veřejně dostupná data o letech k mapování polohy soukromých a charterových business jetů, tedy letadel často využívaných superbohatými, a vytváří takzvaný ukazatel historické úrovně nouze. Sleduje, kolik letadel je v danou chvíli ve vzduchu oproti běžnému pohybu, a hodnotí situaci na stupnici od 1 do 5. Pokud úroveň prudce vzroste, systém může své sledující varovat prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Apocalypse Early Warning System Apocalypse Early Warning System/newstream

McDonalda myšlenka systému varujícího před koncem světa napadla v době, kdy se rozšiřovala válka v Íránu a riziko jaderného konfliktu přestávalo být jen teoretickou hrozbou. Nástroj je reakcí na jeho vlastní úzkost i širší nervozitu, která podle něj ve společnosti sílí kvůli globálním a politickým otřesům.

„Chci, aby se lidé taky zasmáli. Doufám, že v tom uvidí určitou nadsázku naší situace — že jsme uvězněni v boji mezi ultrabohatými a pracující třídou,“ řekl McDonald. „A zároveň aby si připomněli, že pořád existují věci, které můžeme dělat. Nejsme úplně zdeptaní a bez naděje,“ dodal umělec deníku Washington Post.

MyEpstein a preppeři

Není to první jeho kontroverní projekt. Předchozí se jmenuje MyEpstein, který uživatelům ukazuje, kteří z jejich kontaktů figurují ve spisech Jeffreyho Epsteina.

Myšlenka odvozovat vlastní bezpečnost od chování ultrabohatých však není úplně mimo. Z některých z nich se stali takzvaní „preppeři“, tedy lidé připravující se na konec světa, jak popsal autor a dokumentarista Douglas Rushkoff ve své knize Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires. Většina z nich si sice nestaví doslovné sci-fi bunkry soudného dne – i když někteří ano –, ale buduje střežené a dobře zásobené krizové úkryty v rámci již existujících nemovitostí, uvedl Rushkoff.

Dobrou zprávou je, že hrozba konce světa zatím hmatatelná není. Od zveřejnění projektu systém nevystoupal nad úroveň 4. „Mým obecným cílem je dát lidem takovou hackerskou mentalitu – schopnost dívat se na to, co se kolem nás děje, a nevidět jen šum, ale skutečně rozeznávat určité vzorce,“ řekl McDonald deníku.

Soud zveřejnil údajnou poznámku, kterou Epstein napsal před svou sebevraždou

Co psal Epstein před smrtí? Soud zveřejnil údajný poslední vzkaz

Politika

Federální soud zveřejnil údajný vzkaz Jeffreyho Epsteina z vězeňské cely, v němž někdejší finančník psal o „výsadě“ zvolit si čas na rozloučení. Dokument měl najít jeho bývalý spoluvězeň Nicholas Tartaglione, soudce však pravost poznámky nepotvrdil. Zveřejnění vyvolává nové otázky kolem posledních týdnů Epsteinova života i toho, proč se text neobjevil mezi dříve odtajněnými dokumenty.

ČTK

Přečíst článek

Američané kvůli pandemii skupují bunkry. Klidně i za miliony dolarů

Enjoy

Američané se kvůli pandemii „stěhují” pod zem. Poptávka po bunkrech tam několikanásobně vzrostla. Lidé navíc kupují i mnohem dražší objekty.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Dvě stovky za polední menu. Češi narážejí na nový cenový strop

Ceny poledních menu se uklidnily. Češi ale mění návyky
ČTK
nst
nst

Polední menu v Česku poprvé překročilo hranici 200 korun. V Praze stojí průměrný oběd už 226 korun a další krajská města se k této částce rychle blíží. Češi proto stále častěji nosí jídlo z domova a cena stravování začíná rozhodovat i při výběru nové práce.

Dát si v poledne oběd v restauraci začíná být pro řadu Čechů luxus. Průměrná cena poledního menu vůbec poprvé překročila hranici 200 korun. Nejhůř jsou na tom Pražané, kteří za oběd platí v průměru už 226 korun. A levněji než za dvě stovky se lidé najedí už jen v polovině krajských měst.

Dvě stovky za oběd? Ještě nedávno částka, nad kterou by mnozí hosté protočili oči. Teď je to nová česká realita. Podle Edenred Restaurant Indexu vyjde průměrné polední menu v Česku na 200,70 koruny. Jde o historicky nejvyšší hodnotu, kterou index zaznamenal. A bude hůř. Ceny totiž rostou prakticky všude.

Adam Matuška

Z garáže k pivním Oscarům. Češi z Matušky znovu porazili svět

Enjoy

Rodinný pivovar Matuška zaznamenal další výrazný mezinárodní úspěch. Na letošním World Beer Cupu získal dvě stříbrné medaile, a to s pivem Desítka v kategorii Kellerbier or Zwickelbier a s Dvanáctkou v kategorii Czech-Style Pale Lager. Navázal tak na loňské zlato pro Broumy a znovu potvrdil, že patří k výjimkám nejen na české scéně.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Praha tradičně vede. Průměrné menu v hlavním městě už stojí 226 korun. Hranici dvou set korun překročily také Brno, Plzeň, České Budějovice a Liberec. A další města jsou těsně před ní. Ostrava je na 198,80 koruny, Pardubice na 196,80 koruny.

Jinými slovy: kdo ještě dnes hledá klasické levné meníčko, má stále menší šanci.

Praha utíká zbytku republiky. Ale zdražuje se všude

Nejlevněji se podle dat Edenredu aktuálně obědvá ve Zlíně a Olomouci. Ani tam už ale nejde o žádnou láci. Ve Zlíně stojí polední menu v průměru 177,80 koruny, v Olomouci 179,30 koruny. „Po celé republice pozorujeme v prvním kvartálu letošního roku pokračování růstu cen, a to v průměru zhruba o korunu měsíčně,“ upozorňuje Aneta Martišková ze spoelčnosti Edenred.

Meziročně obědy zdražily o 3,1 procenta, tedy zhruba o šest korun. To je víc než inflace, která v březnu podle dat ČNB činila 1,9 procenta. Nejrychleji ceny rostly v Olomouci, kde meziročně vyskočily o 4,8 procenta. Nejpomaleji naopak v Českých Budějovicích, a to o dvě procenta.

Smažák je hit.

Největší hvězda českých menu? Není to steak, ale smažák

Enjoy

Zatímco fine dining bojuje o pozornost, smažený sýr spolehlivě prodává. A čísla mluví jasně.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Češi počítají každou korunu. Restaurace už není samozřejmost

Drahé obědy mění každodenní návyky zaměstnanců. Lidé stále častěji řeší, kde se nají rychle, ale hlavně levně. Vyhrávají kantýny, zvýhodněná meníčka a jídlo z domova. „Když čeští zaměstnanci přemýšlejí nad tím, jak využijí svoji obědovou přestávku, obvykle se soustředí na to, jak se naobědvat co nejrychleji a zároveň nejlevněji,“ říká Martišková.

Podle průzkumu Barometr FOOD si jídlo z domova nosí do práce 57 procent zaměstnanců. Do restaurací v okolí pracoviště chodí 26 procent lidí. Rozvoz, který za covidu zažil boom, je dnes spíš výjimečné zpestření. Jako nejčastější způsob poledního stravování ho uvedlo jen 8,7 procenta respondentů.

Cena obědů už není jen otázkou každodenní útraty. Podle Edenredu začíná hrát roli dokonce i při výběru zaměstnání. Dostupnost a nabídku stravování v okolí pracoviště považuje za důležitý faktor při změně práce 29 procent respondentů. „Důležitým faktorem je stravování pro zaměstnance dokonce i při výběru nové práce,“ dodává Martišková.

Pro firmy to znamená jediné: kdo neumí zaměstnancům pomoci se stravováním, může být na trhu práce méně atraktivní. Stravenky, kantýna nebo dostupné restaurace v okolí už nejsou příjemný bonus. Pro část lidí se z nich stává jeden z argumentů, proč práci vzít, nebo odmítnout.

Podnik Apetit na Vinohradské třídě

RECENZE: Moravský vrabec jako od babičky. Vinohrady nemusejí být drahé

Enjoy

Svíčková na smetaně, moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Tato jídla jsou na menu pravidelně, občas hovězí stroganov, někdy dokonce již v českých restauracích málo vídaný jihočeský kuba. Na klasická česká jídla si v podniku Apetit na Vinohradské třídě věří. Aby ne, každý den navaří stovky porcí české klasiky. Recepty mají lety prověřené, odvařené, dotažené k optimální chuti.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Výhled z jídelny je přesně takový

Táckárna u Karlova mostu? Je to tak, obědové menu tam vyjde na méně než dvě stovky

Enjoy

Polévka, hlavní jídlo a pití za necelé dvě stovky u Karlova mostu? Není to nereálné, i v turisty nabitém místě se můžete chutně a výhodně najíst.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

V Praze září další kuchařská hvězda. Skrze spálený květák přináší chutě Ameriky, zapečenou fetou vzdává hold Evropě

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme