Stará hala, nový život. Nádraží v Mostě čeká rekonstrukce za téměř miliardu
Mostecké nádraží čeká proměna za téměř 850 milionů korun. Správa železnic vybrala návrh ateliéru BYRÓ architekti, který počítá s modernizací budovy ze 70. let, novou lávkou přes kolejiště i bezbariérovým přístupem k nástupištím. Rekonstrukce má proběhnout v letech 2031 až 2033.
Návrh ateliéru BYRÓ architekti zvítězil v architektonické soutěži, kde se utkal s dalšími devíti studii. Architektonické týmy měly nejen najít nejvhodnější design interiéru budovy, ale také sladit podobu budoucí lávky přes kolejiště se zastřešením nástupišť. Lávka nahradí podchody a umožní bezbariérový přístup k nástupištím i území za kolejištěm.
BYRÓ architekti navrhli řešení, které podle Správy železnic ctí architektonické principy původních autorů a pracuje s nimi současným jazykem. Pro odbavení cestujících bude sloužit výhradně dnešní odjezdová hala - stane se hlavním veřejným prostorem nádraží.
Otevření severní fasády
U vítězného návrhu porota ocenila otevření severní fasády, které umožňuje orientaci odbavovací haly ke kolejím a vytváří nové vizuální propojení města s krajinou za tratí. Pozitivně hodnotila zastřešení prostoru před odbavovací halou, které zvyšuje komfort při přestupu na autobus, nabízí využití pro kavárnu se zahrádkou a vytváří zastínění přilehlých vnitřních prostor, uvedli železničáři.
Nádraží je podle webu Národního památkového ústavu součástí souboru staveb, které vznikly v jednom časovém úseku pro přeložku trati ve směru Oldřichov u Duchcova – Chomutov. Budova je podle památkářů řešena v duchu mezinárodního stylu. Zajímavé je i funkční spojení administrativní části a nádražního provozu. Objekt nese znaky dobové estetiky i použití typických až nadstandardních materiálů, uvedl NPÚ.
Architektonickou soutěž na nový přestupní terminál vlakové a autobusové dopravy v Liberci vyhrálo pražské studio OV Architekti. Rozhodnutí poroty bylo podle náměstka primátora Jiřího Janďourka téměř jednomyslné. Město představí tři nejlepší návrhy na přelomu května a června v kulturním centru Linserka.
Nový dopravní uzel pro Liberec. Historická budova zůstane, okolí se zásadně promění
Návrhy architektů se zaměřily mimo jiné na fasádu budovy, která má po rekonstrukci splňovat dnešní technické požadavky. Vedle toho vypracovali ideový návrh využití výškové části nádraží, zaměřit se měli i na proměnu bývalé restaurace na expozici uměleckých děl z železničních staveb. S budoucí podobou nádraží se bude moct seznámit i veřejnost, Správa železnic plánuje výstavu oceněných soutěžních návrhů.
Před vlakovým nádražím je autobusové. To původní je léta prázdné. Patří soukromé firmě, se kterou se radnice nedohodla na odkupu. Město se rozhodlo postavit nový dopravní terminál za zhruba 68 milionů korun, získalo na to dotaci 62 milionů korun.
