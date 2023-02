Ceny některých bytů padají, hypoteční úrokové sazby nikoli. Kdy hypotéky zlevní?

Hypoteční sazby přes mírný nárůst v únoru pokračují ve stagnaci. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu povyskočila na 6,37 procenta. Další výraznější růst sazeb by ale již přijít neměl. Kdy začnou sazby opět klesat?

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu vzrostla v únoru o 0,03 procentního bodu. „Nabídkové hypoteční sazby na počátku února mírně vzrostly, proto i Fincentrum Hypoindex zaznamenal minimální nárůst na hodnotu 6,37 procenta. Jde o změny spíše kosmetické a celkový trend vývoje hypotečních sazeb pokračuje ve stagnaci,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„I nadále můžeme očekávat spíše stagnaci úrokových sazeb hypoték, kterou mohou narušit jen jarní slevové akce některých bank. Rozhodně už nelze očekávat nějaký výraznější růst," dodal.

Vývoj průměrné hypoteční sazby v Česku:

zdroj: Fincentrum Hypoindex

„Na rozdíl od stagnace úrokových sazeb hypoték ceny některých nemovitostí zaznamenaly propad. Jde však jen o určité nemovitosti – například starší byty nebo energetický náročnější domy. A to navíc ještě jen v některých lokalitách," podotkl Sýkora. "Proto pokud hovoříme o průměrné ceně nemovitostí, nejsou tyto propady cen nijak dramatické. Proto můžeme očekávat jen mírný pokles u průměrné ceny nemovitostí na českém trhu,“ dodal.

Měsíční splátka se zvýšila o 70 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,37 procenta vzrostla v únoru o necelých 70 korun na 23 342 korun. Od listopadu měsíční splátka hypotečního úvěru vzrostla pouze o 114 korun. Pro srovnání za posledních dvanáct měsíců činil nárůst měsíční splátky téměř 3850 korun, v loňském kalendářním roce pak vzrostla měsíční splátka téměř o 5200 korun.

Nejlevněji koupíte rodinný dům u slovenských hranic, říká šéf realitky Century 21 Reality O jaké bydlení mají Češi největší zájem? Jak se budou vyvíjet ceny nájmů a starších bytů? A kde koupit nejvýhodnější rodinný dům? Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club, tentokrát s ředitel sítě realitních kanceláří Century 21 Tomášem Jelínkem. Petra Jansová Přečíst článek

Nejvýrazněji, i když přesto stále velmi mírně, vzrostly úrokové sazby hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) s fixací na jeden rok, a to o 0,06 procentního bodu na 6,76 procenta. Jednoleté fixace hypoték nad 80 procent LTV ale naopak zlevnily o 0,14 procentního bodu na 6,26 procenta.

Zlevnily i úrokové sazby hypoték do 80 procent LTV s fixací na 10 let, a to o 0,05 procentního bodu na 6,05 procenta. O pět bazických bodů se snížily také sazby hypoték nad 80 procent LTV u desetiletých fixací. Všechny ostatní fixace zdražily shodně o 0,05 procentního bodu.

ČNB drží sazby stabilní

Česká národní banka (ČNB) ani na začátku února nepřekvapila, když ponechala základní úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak i nadále zůstává na sedm procentech. Přestože guvernér ČNB Aleš Michl po únorovém zasedání nevyloučil, že by bankovní rada na některém z dalších zasedání mohla sazby zvýšit, pravděpodobnost růstu sazeb ale není vysoká.

Byt pro rodinu na sídlišti v Praze? Museli byste vydělávat 80 tisíc měsíčně, říká ředitel realitky Reality Ne že by se neprodávalo, ale i trh se secondhandovými nemovitostmi výrazně zpomalil. K zásadnější korekci cen zatím ale plošně nedochází. U některých typů nemovitostí a lokalit ale ceny padají i o 15 procent. U paneláků pak ředitel sítě realitních kanceláří Century 21 Tomáš Jelínek v dalším díle podcastu Realitní Club, který přineseme již zítra. Zlevňování očekává i nadále. Petra Jansová Přečíst článek

Se snižováním sazeb centrální banka zřejmě ale pospíchat nebude, což ovlivní i vývoj hypotečních sazeb. „Podle současných prognóz by hypoteční sazby pro letošní rok měly vykazovat stagnaci doprovázenou jen mírnými výkyvy zapříčiněnými konkurenčním bojem jednotlivých bankovních ústavů. A to až do doby, kdy ČNB začne snižovat úrokové sazby. Toto asi nelze čekat dříve než koncem letošního roku,“ poznamenal Sýkora.

„Při optimistických předpovědích by tak úroková sazby hypoték mohla začít klesat koncem letošního roku a při těch pesimističtějších předpovědích bychom se poklesu mohli dočkat až na jaře roku 2024. Nicméně půjde o pokles v řádu nízkých desetin procenta,“ míní.

Vlastimil Nigrin: Hypotéky zlevní po prázdninách, boom stavebního spoření nekončí Money Pro stanovení úroků u hypoték se řídíme hlavně prognózami, aktuální sazby národní banky jsou spíše orientační, říká bankéř Vlastimil Nigrin, člen představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny. Zlevnění hypoték a tím také větší poskytnutý objem půjček na bydlení očekává až ve druhém pololetí roku. Naopak o stavební spoření byl loni extrémní zájem, který trvá i letos. Situaci však může změnit zrušení státní podpory, o kterém nyní uvažuje vláda. Dalibor Martínek Přečíst článek