ČNB ponechala sazbu na sedmi procentech, ECB a britská centrální banka ji zvýšily

Bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na sedmi procentech, diskontní sazba na šesti a lombardní na osmi procentech. Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny, uvedla centrální banka na svých stránkách.

Rozhodnutí bankovní rady je v souladu s odhadem trhu, na kterém panovala shoda, že základní sazba zůstane na sedmi procentech, kde je od června. Jedním z důvodů ponechání výše sazeb podle analytiků bylo, že zatím nejsou k dispozici údaje o lednové inflaci.

Ponechání repo sazby ČNB na nezměněné úrovni sedmi procent není pro finanční trh překvapením – bankovní rada takto rozhodla na všech čtyřech zasedáních v loňském druhém pololetí a v mezidobí nepřišly zprávy, jež by hovořily pro přehodnocení úrovně úrokových sazeb, uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Stávající sazby tlumí inflaci, míní analytik

„Většina členů bankovní rady sdílí názor, že úrokové sazby s dvoutýdenní repo sazbou na úrovní sedmi procent již dostatečně tlumí poptávku a inflační tlaky v české ekonomice,“ poznamenal . „Jako nejvíce pravděpodobný scénář vnímám stabilitu úroků po celé první pololetí 2023, ve druhé polovině letošního roku by ale ČNB mohla začít své roky snižovat,“ podotkl.

„V důsledku dosavadní vyčkávací politiky bankovní rada promeškala ideální chvíli pro další zvýšení sazeb, a tedy zároveň i pro dřívější návrat inflace ke dvouprocentnímu cíli,“ uvedl analytik Komerční banky Martin Gürtler. „Další zvyšování úrokových sazeb by se kvůli zpoždění v působení měnové politiky (jednoho až jednoho a půl roku) již mohlo minout účinkem, neboť by se promítlo ve vývoji spotřebitelských cen až zhruba v polovině příštího roku. V tu dobu by se však, pokud nedojde k působení dalších nepředvídatelných šoků, již měla inflace podle naší prognózy nacházet, a to i bez dalšího zvýšení sazeb, v tolerančním pásmu centrální banky,“ dodal.

Dnešní jednání bankovní rady bylo posledním rozhodováním o sazbách, kterého se zúčastní Mora a člen rady Oldřich Dědek. Oběma končí 12. února mandát, v bankovní radě je vystřídají ředitel Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) a koordinátor Národní ekonomické rady vlády (NERV) Jan Procházka a vedoucí úřadu Národní rozpočtové rady Jan Kubíček.

ECB a britská centrální banka sazby zvýšily

Naopak Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na tři procenta. Rada guvernérů ji zvýšila popáté za sebou, zpřísňováním měnové politiky se snaží dostat pod kontrolu inflaci. ECB ve svém dnešním oznámení také uvedla, že úroky bude zvyšovat i nadále.

ECB zahájila zvyšování úroků loni v červenci. Základní sazbu tehdy zvýšila na 0,50 procenta z rekordního minima nula procent, na kterém ji držela od roku 2016.

Také britská centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na čtyři procenta. To je nejvyšší hodnota od konce roku 2008, tedy od doby, kdy svět zasáhla finanční krize. Centrální banka současně ve svém dnešním sdělení upustila od slibu, že bude v případě potřeby úroky dál výrazně zvyšovat. Uvedla také, že inflace už pravděpodobně dosáhla vrcholu. Měnový výbor zvýšil hlavní úrokovou sazbu už podesáté za sebou.