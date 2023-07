Zdeněk Pečený: Pláčete nad sedmiprocentní hypotékou? Můžete si za to sami

Kdo nyní musí refinancovat hypoteční úvěr za šest či sedm procent, si za to může sám. Lepší sazbu si totiž mohl zajistit s předstihem již předloni, v době před růstem úroků na aktuálně nejvyšší úrovně od 90. let, říká finanční expert Newstreamu Zdeněk Pečený.

Dnes došlo k vyplacení mé staré hypotéky v původní bance, která se mi loni vysmála, když jsem po nich chtěl úrok lehce nad dvěma procenty. Místo toho mi chtěli v neděli strhnout novou splátku, o 50 procent vyšší, než byla ta původní. K tomu už, ale k jejich smůle, nedojde.

Refinancování za 2,18 procenta

Úvěr jsem refinancoval v jiné bance za v současné době snovou sazbu 2,18 procenta. Jak? Smlouvu jsem podepsal a sazbu si zafixoval již na sklonku léta 2021.

Většina bank toto umožňuje s dvouletým, některé s jednoletým předstihem. K té první skupině patří například Unicredit, Fio či Raiffeisenbank. Naopak Česká spořitelna je ochotna bavit se o nové sazbě pouze s jednoletým předstihem. Délka fixace ale začíná běžet již při podpisu smlouvy, ne při čerpání prostředků. To může z pětileté fixace udělat pouze tříletou, pokud si ji klient zajistí s dvouletým předstihem.

Sorry not sorry

Zatímco v září 2021 byla dle hypomonitoru ČBA průměrná úroková sazba hypoték 2,43 procenta, o rok později to bylo 5,8 procenta. Kdo by si chtěl novou sazbu zajistit předem loni v létě, oproti současné situaci by nic neušetřil. Růst základní úrokové sazby ČNB se totiž zastavil loni v červnu, odkdy je na sedmi procentech.

Když centrální bankéři začali malovat čerta na zeď a předloni v červnu poprvé zvýšili sazbu, tehdy na půl procentního bodu, bylo jasné, že tam se růst nezastaví. Koho v následujících dvou letech čekala takzvaná obnova hypotečního úvěru, mohl a měl jednat. Kdo dnes brečí, že se mu při obnově splátka zvýšila o polovinu, si za to může sám. V angličtině na to mají pěkné úsloví - sorry not sorry.

