OBRAZEM: Lázně, které budou Slovákům závidět i Maďaři, stále čekají na stavební povolení

V hlavním městě Slovenska se rýsuje další unikátní rekonstrukce. Do života by se tu, co nevidět, měly vrátit slavné historické lázně Grössling přímo v centru Bratislavy. Na nové podobě obnovených lázní se bude podílet proslulé italské studio, které zvítězilo v mezinárodní architektonické soutěži. Prostory jsou vyklizeny, nyní se už jen čeká na povolení k rekonstrukci. Prohlédněte si, jak lázně kdysi vypadaly a jak se za 15 milionů euro promění.

Kdysi byly ikonické lázně Grössling z roku 1895 chloubou Bratislavy. Zlaté časy zažívaly nejvíce kolem roku 1914, kdy k rekreačním a koupacím lázním přibyla i plavecká část a další rekreační zařízení. Dnes jsou lázně v žalostném stavu. Fungovaly jen do devadesátých let minulého století a pak o ně totiž dlouhá desetiletí probíhala řada sporů. Ty jsou už nyní naštěstí dořešeny. Hlavní město si tak rekonstrukci lázní dalo za prioritu a hodlá jejich slávu snad už snad brzo obnovit. Po více jak 125 letech proto vyhlásilo prostřednictvím Metropolitního institutu Bratislavy (MIB) mezinárodní architektonickou soutěž, ze které jako vítěz vyšel italský ateliér OPPS architettura, který bude mít lokálního partnera studio GFI.

Velkolepá obnova

Původní lázeňský komplex v blízkosti Vajanského nábřeží a Lázeňské ulice by se měl proměnit na nové městské lázně se čtveřicí bazénů. Trojice z nich bude pro návštěvníky k dispozici uvnitř komplexu a ten čtvrtý, inspirovaný klasickými římskými lázněmi s otevřenou střechou, bude v exteriéru.

Vedle lázeňských a wellness prostor se suchou a parní saunou zde mají vzniknout také prostory pro děti, kavárna, a dokonce tu bude i velkoryse pojatá městská knihovna a rekreačně pojatý park. Vítězný návrh se totiž podle svých autorů zaměřuje nejen na plavce, ale i na to, aby komplex sloužil i jako prostor pro nové formy kulturně komunitních aktivit.

Podívejte se, jak kdysi vypadaly a jakou podobu budou mít slavné lázně Grössling po rekonstrukci:

Aktuálně by měly být už hotovy veškeré odborné sondy, bourací i vyklízecí práce, při kterých se vynosilo z prostor lázeňského komplexu na 1500 tun sutin a nyní se čeká na získání stavebního povolení. Projekt v sobě zahrnuje čtveřici dílčích podprojektů, a to pro národní kulturní památku, cestu, park a budovu na Vajanském nábřeží. Podle informací z MIB projekt zatím získal pravomocné územní rozhodnutí ohledně hlavní stavby lázní a revitalizace části veřejných prostor.

Pokud tak vše půjde podle plánu, rekonstrukce by měla probíhat až do roku 2026 s finanční podporou státního investičního fondu Slovak Investment Holding. Předpokládané náklady na rekonstrukci celého komplexu hovoří o 15 milionech euro (cca 382 milionů korun), dá se ale očekávat, že se tato suma ještě v průběhu rekonstrukčních prací zvýší.

Podle původního harmonogramu by se měly lázně otevírat na přelomu roku 2026 a 2027. Zda se tento termín ale podaří dodržet bude podle MIB záviset nejen na schvalovacích procesech, ale i na nepředvídatelných externích faktorech.

