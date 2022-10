Eva Jiřičná: Steve Jobs byl náročný klient

Eva Jiřičná se proslavila nejen v Česku. Její architektonický přístup oceňují třeba i ve Velké Británii. Dokládá to celá řada prestižních mezinárodních ocenění. I proto se jí v tuzemsku přezdívá královna architektury.

Spolupracujete s těmi největšími českými developery. Luďkovi Sekyrovi navrhujete dům, Dušanovi Kunovskému „mrakodrap“ na Žižkově. Je v Česku hodně osvícených investorů, s nimiž ráda spolupracujete?

Myslím si, že je to čím dál tím lepší, ale přála bych si jich ještě víc. I oni to mají hodně těžké kvůli legislativě, která výstavbu výrazně prodlužuje. Všeobecně mi ale v tuzemsku chybí víc výstavby iniciované z veřejné správy. Abych ale byla upřímná, nedostatkem dostupného bydlení trpí i v Británii nebo ve Spojených státech.

V Praze dostal stopku váš návrh výškových domů na Žižkově. Nemrzí vás to?

Trochu ano, ne kvůli stopce, nebo tomu, že to musíme přepracovat. Spíše proto, že díky tomu, že jsme navrhli trojici budov, byla tam příležitost k vytvoření skvělého veřejného prostoru. Tím, že tam povolili jen jednu, aby objekty nekazily panorama Prahy, Žižkov o tuto příležitost přijde.

Na čem aktuálně v Česku vaše kancelář pracuje?

V Plzni máme již dlouho rozpracovaný projekt onkologického centra. Na střeše už je ocelová konstrukce a bude se zateplovat. Tento projekt je ale opravdu velmi náročný a komplikovaný. Pracujeme v nemocnici, která funguje. Cíl je opravdu velmi daleko.

Máte na takto obtížné projekty pořád energii?

Já nevím, zda na to mám energii. Nicméně s přibývajícím věkem se k nim stavíte jinak. Naučíte se, že žádný problém neodejde sám od sebe a naučíte se jim čelit. A někdy holt dostanete přes hlavu, jindy vyhrajete. Když dosáhnete mého věku, víte, že si tím zkrátka musíte projít. Nyní navíc nejde jen o komplikovanost projektu, vše významně komplikují i ceny materiálů. Tohle je ale z hlediska humánního tak významný projekt, že se musí dokončit.

Zmiňujete humánní hledisko. Může tento projekt aspirovat na to stát se jedním z nejoblíbenějších ve vašem portfoliu?

Neřekla bych, že mám nejoblíbenější a méně oblíbené projekty. Spíš jsou projekty, na které raději vzpomínám, a to především kvůli spolupráci, která je s nimi spojena.

A to jsou které?

Například všechny projekty a realizace, pod nimiž je podepsáno naše studio ve Zlíně. Ať už šlo o návrh humanitní fakulty nebo knihovny. Na spolupráci, která s nimi byla spojena, vzpomínám velmi ráda. Všichni byli z realizace nadšeni a těšili se z toho, že vzniká něco nového. Až na to, že jsme tam navrhli knihovnu, která nyní víceméně nemá využití.

Eva Jiřičná, architektka Michael Tomeš

Jak to myslíte?

Lidi méně čtou, a tak je logicky méně knih a menší potřeba knih. Místo knihovny bude učebna pro studenty s počítači a přednášková místnost. Doba se zkrátka mění a vše se díky technologiím zrychluje.

Jak tento trend mění architekturu a navrhování?

Neřekla bych, že se proces navrhování zrychlil. Proces přemýšlení je stále stejný. Počítače možná jen práci urychlují, například v případě úpravy technických detailů. Má to ale jednu chybu, když vznikne vizualizace, vypadá to, že je hotovo. Ale to je mýlka. Každý z detailů musí nakonec projít stejným procesem jako dřív. Takže bych opravdu neřekla, že je proces rychlejší, jen je jiný.