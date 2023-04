Skupina P3 má za sebou dobrý rok. V Česku loni postavila tři haly

Evropský investor a developer průmyslových nemovitostí, skupina P3, má za sebou velmi slušný rok. Hodnota portfolia skupiny díky akvizicím a rozvojovým aktivitám vzrostla na 8,3 miliardy eur. „Díky našemu obezřetnému a dlouhodobému přístupu došlo k poměrně nízkému zápornému přecenění prostřednictvím expanze výnosů na celém trhu ve výši pouhých 2,3 procenta,“ uvedl Frank Pörschke, generální ředitel skupiny, která v Česku provozuje celkem 16 průmyslových parků.

Reklama

Navzdory pokračující volatilitě trhu se společnosti P3 podařilo dosáhnout dobrých výsledků, a to i díky dynamickému růstu odvětví, v němž přetrvává vysoká poptávka související s přechodem maloobchodu k e-commerce a s reorganizací dodavatelských řetězců. Růst hrubé hodnoty aktiv společnosti byl podpořen strategickým rozmístěním kapitálu zaměřeným na ziskový růst portfolia prostřednictvím akvizičních a rozvojových aktivit.

Provozně se portfolio společnosti rozrostlo na 7,6 milionu metrů čtverečních v 11 evropských zemích a zaznamenalo historicky nejvyšší míru obsazenosti 98 procent.

„Na těchto silných základech budeme pokračovat v pečlivé správě našeho stávajícího portfolia a aktivně vyhledávat atraktivní příležitosti k růstu, ať už jde o vývoj, jednotlivá výnosná aktiva, forwardové financování, celá portfolia nebo dokonce platformy,“ prohlásil Pörschke.

Investice do hal a skladů slušně ponese i letos, věří miliardář Kratina. Fond Accolade se tak zřejmě ještě rozroste Reality Trhu s průmyslovými nemovitostmi se i loni dařilo. Accolade Industrial Fund splnil předpokládané zhodnocení. Dosáhl eurového výnosu 9,33 procent a v korunách 8,49 procent. A slibný vývoj očekává i od letošního roku. pej Přečíst článek

„Naše provozní a finanční výsledky se v roce 2022 dále zlepšily, což signalizuje, že náš přístup založený na dlouhodobosti a hodnotách je správný. Po vydání našich zelených dluhopisů v hodnotě 1 miliardy eur v lednu loňského roku jsme pokračovali v provádění naší nové finanční strategie, která je navržena tak, aby maximalizovala provozní flexibilitu při zachování robustních úvěrových metrik a stabilního úvěrového ratingu S&P BBB,“ doplnil Thilo Kusch, finanční ředitel skupiny P3. Konkrétní finanční výsledky společnost neposkytla.

Reklama

V České republice loni P3 postavila haly ve třech průmyslových parcích o celkové pronajímatelné ploše téměř 59 tisíc metrů čtverečních. „Každý měsíc jsem v průměru uzavřeli šest nájemních smluv a celkově pronajali na 300 tisíc metrů čtverečních. Z toho ¾ se připisují takzvaným prolongacím a expanzím,“ řekl Peter Jánoši, ředitel P3 pro Českou republiku a Slovensko.

„Abyste měli co pronajímat, je potřeba i stavět,“ upozorňuje manažerka developmentu Tereza Nešlehová s tím, že v loňském roce společnost rozšířila parky P3 Ostrava Central, P3 Prague D6 a P3 Prague D11.

V Liberci chtějí dřevěnou bytovku. Architekti ji navrhli jako stavebnici Reality Liberec, město skrze ateliér Sial historicky spjaté s progresivní architekturou, se může stát prvním v Česku, v jehož katastru bude stát výškový dům ze dřeva. A to přímo v centru města. Petra Jansová Přečíst článek

Více než polovina nově pronajatých ploch v P3 parcích v ČR je využívána pro logistiku. Mezi smlouvy největšího objemu patřilo prodloužení pronájmu ze strany FM Česká v Lovosicích a také DB Schenker ve Strančicích. Objem pronájmů pro firmy působící v oblasti obchodu a e-commerce byl loni necelou čtvrtinou všech pronájmů. Jan Andrus, vedoucí leasingu P3, k tomu uvedl: „Logistika je tradičním segmentem průmyslových parků a její současnou sílu lze přičíst i změnám v dodavatelských řetězcích a snaze přesunout více zásob do Evropy“.

P3 působí v 11 zemích, v Evropě staví a investuje už více než dvacet let. V ČR vlastní a spravuje celkem 87 průmyslových nemovitostí v 16 parcích s celkovou pronajímatelnou plochou téměř 1,4 milionu metrů čtverečních. Společnost sídlí v Praze a celkem zaměstnává přes 250 lidí.

Trh se sklady láme u nás rekordy. Proč tedy firmy i investoři míří ven? Reality Česká republika hrála v logistice Střední Evropy vždy docela významnou nebo alespoň zajímavou úlohu. Především to bylo díky centrální poloze a dobré dostupnosti. V poslední době to ale vypadá, že se „vítr obrací“ čím dál více na Polsko, které nabízí spoustu lákadel. Odchází tam nejen firmy, ale i investoři a industriální developeři. Ti, co chtějí zůstat u nás, musí plánovat dlouho dopředu nebo se spokojit s omezenými prostorami. Co dělá Polsko lépe než my? Věra Tůmová Přečíst článek