Firmy už nechtějí v halách u dálnic skladovat. Chtějí v nich vyrábět, říká Jan Andrus

V Česku je ještě velký potenciál stavět průmyslové podniky nebo logistická centra, říká Jan Andrus, šéf pronájmů v globální logistické společnosti P3 Logistic Parks. Ideální pro nový rozvoj jsou brownfieldy. P3 například tímto způsobem využila plochu v Ostravě, kde už tři roky staví. „Když se podívám, jak ta oblast vypadala před deseti lety, mám pocit, že městu dáváme něco nového,“ tvrdí Andrus.

Reklama

Podle Andruse je v Česku sice logistických parků hodně, je tu asi 12 milionů metrů čtverečních těchto ploch, potenciál rozvoje tu ale stále je. Industriální development dnes už nutně nemusí být na původních zemědělských plochách, kde je zákon přísnější, ale je tu mnoho brownfieldů, míst po starých lihovarech či továrnách, na kterých je možné budovat něco nového. Právě to P3 dělá.

Jen pro srovnání, v Německu je přes čtyřicet milionů metrů skladových prostor, v Polsku se nachází asi 36 milionů metrů čtverečních skladovacích kapacit. V poměru k rozloze těchto zemí ve střední Evropě je Česko již docela zastavěné. Přesto další možnosti výstavby jsou.

Česko může nadále těžit ze své polohy uprostřed Evropy. „Pracovní síla v Německu je jedna z nejdražších v regionu,“ říká Andrus. A navíc, v Německu, pokud zaměstnanec onemocní, dostává prvních šest týdnů sto procent své mzdy. To je z pohledu zaměstnavatelů snad až příliš velký benefit, a odrazuje to firmy od umístění svých investic do této nejvyspělejší země Evropy.

Reklama

„V Polsku je pracovní síla levnější, ale zase tam stárne populace,“ popisuje souvislosti v regionu. Pro firmu, která by v Polsku chtěla otevřít továrnu s dlouhodobou perspektivou, může být ubývající pracovní síla otázkou, kterou je třeba zvážit. A Slovensko? Tam se během let vyvinul silný segment automotive. Co tedy může globálním hráčům, kteří by chtěli využívat logistická centra ve střední Evropě, nabídnout Česko?

Univerzální haly. Pro jakýkoli byznys

„Je tu jeden trend, který vidím. Jestliže jsme předchozí čtyři roky řešili poptávku pro logistické společnosti, které potřebovaly uložit vyrobené zboží, tak nyní se hodně zabýváme poptávkami, které míří přímo k výrobě,“ říká Andrus.

Zahraniční investoři, kteří přicházejí do střední Evropy, hledají prostory ne pro skladování produktů, ale pro vlastní výrobu. To je P3 schopná nabídnout. Vybrat vhodné prostory, kam se ta konkrétní výroba „napasuje“. Logistická hala totiž může být velmi vhodným místem pro jakoukoliv výrobu. Pro pekárnu, nebo třeba pro tiskárnu. Nebo pro jiné oblasti. Na vše jsou nově stavěné haly přichystané.

Společnost P3 je jedním z největších hráčů v této oblasti. Haly provozuje, pronajímá, ale také je sama staví. Je nyní účastná v jedenácti zemích, má 395 budov, zejména kolem dálnic v klíčových místech uprostřed Evropy. V Česku, v Německu i jinde.

V Česku vlastní společnost 16 areálů, což představuje 1,5 milionu metrů čtverečních plochy. Mezi její klienty, kteří z těchto budov rozvíjejí svůj byznys v Evropě, patří společnosti jako Amazon, Mercedes-Benz, Daimler, Coca-Cola nebo Airbus.

Jan Andrus: Naše haly posouvají ekonomiku země. Ale dá se v nich třeba i lézt Reality Od roku 2020 zažívá logistický sektor velký boom, říká Jan Andrus, šéf pronájmů v globální logistické společnosti P3 Logistic Parks. Společnost P3 je velkým hráčem v oblasti logistických parků. Nejen, že je provozuje, pronajímá, ale také je sama staví. Je nyní účastná v jedenácti zemích, má 395 budov, zejména kolem dálnic v klíčových místech uprostřed Evropy. V Česku, v Německu i jinde. Dalibor Martínek Přečíst článek

Skupina P3 má za sebou dobrý rok. V Česku loni postavila tři haly Reality Evropský investor a developer průmyslových nemovitostí, skupina P3, má za sebou velmi slušný rok. Hodnota portfolia skupiny díky akvizicím a rozvojovým aktivitám vzrostla na 8,3 miliardy eur. „Díky našemu obezřetnému a dlouhodobému přístupu došlo k poměrně nízkému zápornému přecenění prostřednictvím expanze výnosů na celém trhu ve výši pouhých 2,3 procenta,“ uvedl Frank Pörschke, generální ředitel skupiny, která v Česku provozuje celkem 16 průmyslových parků. nst Přečíst článek