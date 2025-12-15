Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Skryté vady, zástavy a špatné smlouvy. Makléř popisuje nejdražší právní miny při prodeji nemovitosti

Skryté vady, zástavy a špatné smlouvy. Makléř popisuje nejdražší právní miny při prodeji nemovitosti

Jakub Žižka, realitní makléř a manažer týmu v kanceláři RE/MAX Alfa
Remax, užito se svolením
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Prodej nemovitosti není jen o ceně. Právní prověrka kupujícího, nemovitosti, úschova peněz, skryté vady či zástavní práva – to vše může prodej zkomplikovat nebo zcela zhatit. Rolí profesionálního realitního makléře je vše ohlídat. „Makléř je dnes spíše něco jako projektový manažer celé transakce,“ říká Jakub Žižka z RE/MAX Alfa.

V čem spočívá přidaná hodnota profesionálního realitního makléře?

Profesionální makléř je dnes spíše něco jako projektový manažer celé transakce. Zajistí správné nacenění, přípravu nemovitosti, špičkovou prezentaci, aktivní marketing, obchodní vyjednávání a bezpečný převod financí. Pro prodávajícího to znamená méně stresu, úsporu času a maximalizaci výsledné ceny. Lidé často vidí jen inzerát. A to, že jim makléř otevře při prohlídce dveře. Za úspěšným prodejem ale stojí desítky až stovky hodin práce v zákulisí.

Lze vypíchnout nejdůležitější služby, které dnes makléř klientům poskytuje?

Makléř udává správnou obchodní strategii. To znamená, že ví, komu se nemovitost prodává, jaký příběh komunikuje, kdy nemovitost uvést na trh a jak vyvolat soutěž mezi kupujícími. Zodpovídá za marketing, obchodní jednání, kontrolu kupujících i právní jistotu celého obchodu. Nelze úplně jednoduše říci, která z činností je tou klíčovou, ale pokud se na počátku nemovitost špatně nacení a nezvolí se vhodná prodejní strategie, těžko se to v pozdější fázi transakce zachraňuje.

Marketingový ředitel RE/MAXu Tomáš Hvězda

AI nám pomáhá, ale značku tvoří lidé. Realitní marketing bude o obojím, říká šéf marketingu RE/MAXu

Reality

Realitní síť RE/MAX nasazuje technologie, které mění hru: systémy, jež každý den kontrolují kvalitu prezentací, obsah, data i výkon makléřů. Marketingový ředitel RE/MAXu Tomáš Hvězda v rozhovoru vysvětluje, proč jde o tichou revoluci na trhu s realitami.

Newstream & Partner

Přečíst článek

V čem nejčastěji chybují lidé, kteří se snaží prodávat nemovitost sami?

Majitelé často určují cenu jejich nemovitosti pouze pohledem na nabídku nemovitostí v rámci inzertních serverů, inspirují se nevhodnými nabídkami a nemají potřebný odstup. Každý z nás si jednoduše myslíme, že právě ta naše nemovitost je nejlepší. Výsledkem takového jednání je neprodejnost nebo naopak cenové podhodnocení. Podceňují také prezentaci — fotografie telefonem, neuklizené prostory, nesprávné světlo. Časté jsou i právní chyby, které mohou vést k pozdějším sporům. A nakonec vyjednávání — bez zkušeností často souhlasí s první nabídnutou cenou, i když by nemovitost šla například prodat lépe.

Jak připravujete nemovitost na prodej a jakou roli hraje kvalitní prezentace?

Každá nemovitost má potenciál — naším úkolem je nechat kupujícího se do ní zamilovat. Řešíme home staging, drobné opravy, profesionální fotografie, video, dron, texty, půdorysy… Cílem je vytvořit příběh, který ukáže nejen prostor, ale i atmosféru a jednoduše to, jak se tam bude kupujícímu žít. Často se stává, že kupující si vyberou nemovitost online ještě před tím, než ji fyzicky navštíví — první dojem rozhoduje o tom, jakou cenu jsou ochotni nabídnout.

Jakou roli sehrávají při prezentaci nemovitosti moderní technologie, jako jsou 3D prohlídky, drony či umělá inteligence? Využíváte jich a mají při prodeji reálný dopad?

Ano, moderní technologie se snažíme zavádět do všech úkonů naší činnosti, pomáhají nám zvýšit zájem o nemovitost, zefektivnit některé kroky a zlepšují výběr těch správných kupujících. 3D prohlídka umožní lidem si nemovitost „projít“ z domova a šetří zbytečné prohlídky. Dronové záběry dokážou skvěle ukázat polohu, okolí a přednosti pozemků. A AI využíváme pro analýzu dat, marketingové cílení či pomoc s přípravou poutavých textů. Výsledkem toho všeho je více vážných zájemců, hladší proces, rychlejší vyjednávání a lepší cena díky soutěži.

Makléř roku 2023 sítě Remax Artem Saykin

Byt prodáte i díky fotce z mobilu. Ale pod cenou, říká makléř roku

Reality

Nejvýkonnější makléř společnosti Remax Artem Saykin loni prodal 77 nemovitostí a na provizích vydělal 9,5 milionu korun. Remax si z toho vzal 1,5 milionu. Další milion Saykin utratil za reklamu. „Důležité je, aby byl člověk vidět. Úspěch přichází s dobrým marketingem,“ říká TOP makléř v rozhovoru pro newstream.cz.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Jak stanovujete prodejní cenu a jak důležité je správné nacenění pro úspěšný prodej?

Cena se stanovuje kombinací několika faktorů: analýzou trhu a realizovaných transakcí, technickými parametry dané nemovitosti a velkou roli hraje samozřejmě i lokalita, konkurenční nemovitosti v daný moment, obecný vývoj ekonomiky a trhu a naše konkrétní aktuální zkušenost z trhu. Zásadní je správně začít — pokud se cena nadhodnotí a majitel musí později zlevňovat, v očích trhu nemovitost ztrácí atraktivitu. Správné nacenění je základ úspěšného nastartování poptávky, kterou lze následně akcelerovat formou dne otevřených dveří.

Co všechno obnáší marketing nemovitosti, který běžný prodávající často podcení?

Marketing je dnes relativně sofistikovaná disciplína a nejde jen o to vyvěsit inzerát suše na Sreality. Jedná se o celou komunikační strategii – cílenou propagaci na sociálních sítích, v rámci Google Ads či Skliku. Neméně důležitá je ale i práce s databází kupujících, tzv. storytelling lokality a řízení poptávky a prohlídek do chytře umístěných prohlídkových bloků. Čím lepší marketing, tím vyšší cena. Kupující nekupuje pouze nemovitost, kupuje především emoce a životní styl.

David Krajný, šéf Remaxu

Majitel Remaxu David Krajný: Nastává revoluce v prodeji bytů

Reality

Majitel největší české realitní společnosti RE/MAX David Krajný pokračuje v rozšiřování byznysu. Nově získal poloviční podíl ve společnosti, která má licenci na síť realitních kanceláří na Ukrajině. V současnosti vede Krajný více než 220 franšízových realitních kanceláří v Česku a na Slovensku. Krajný poskytl Newstreamu rozhovor pro jarní číslo magazínu Realitní Club.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jakou hodnotu pro klienta představuje vaše vyjednávací zkušenost a práce s potenciálními kupci?

Se stále zvyšujícími se cenami nemovitostí hraje obchodní jednání stále zásadnější roli. Vyjednávání totiž rozhoduje, jestli se nemovitost prodá za průměrnou nebo nadstandardní cenu. Kupující ze své podstaty téměř vždy zkouší tlačit na cenu a najít slabé místo. Zkušený makléř rozumí jejich motivaci, dokáže ji rozpoznat a pracovat s ní. Umí počkat na správný moment, ale také umí přitlačit. Rozdíl mezi špatným a dobrým vyjednáváním je běžně pět až patnáct procent z ceny, což se při dnešních cenách rovná statisícům.

Jak pomáháte prodávajícím eliminovat právní a finanční rizika spojená s prodejem?

Každý prodej zahrnuje právní prověrku nemovitosti i kupujícího. Úschova u prověřeného schovatele pak chrání kupní cenu i podepsané smlouvy. V rámci právní prověrky řešíme nejen možný výskyt břemen, zástavních práv apod., ale v dnešní době i čím dál častěji skloňované skryté vady nemovitosti. Mnohdy tak necháváme k nemovitostem inspekční protokoly, pasporty apod. Cílem je, aby se neobjevila žádná nepříjemná překvapení — a klient měl jistotu bezpečného obchodu.

Můžete uvést příklad, kdy se klientovi díky spolupráci s makléřem výrazně zlepšil výsledek prodeje?

Jeden z posledních příkladů: prodej rodinného domu na Praze 6. Majitelé si mě pozvali na schůzku s tím, že zdědili dům a plánují jej prodat. A že obdobný se v ulici prodal za 22,5 milionu korun, a proto očekávají podobný výsledek. Na spolupráci jsme se domluvili a po profesionální přípravě, správně volené strategii, jednání a aukci zájemců jsme ve výsledku prodali za 26 milionů korun. Rozdíl přes tři miliony korun znamenal, že si mí prodávající klienti nakonec mohli dovolit koupit jiné a lepší bydlení. A to je přesně ten moment, kdy spolupráce dává největší smysl.

Nový byty pro Ústí nad Labem

Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Reality

Společnost Salutem Real, kterou před téměř dvaceti lety založili Jaroslav Ton a Petr Jiříček, má jedinečný obchodní model. Nakupuje a renovuje bytové nemovitosti, následně byty prodává investorům. Ale ne na bydlení, jako investici. Z nájmu jim potom vyplácí nadstandardní zhodnocení peněz, mezi šesti a sedmi procenty ročně. A o správu bytů se sama stará.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jaké trendy v realitách vnímáte a jak ovlivňují práci makléře dnes a do budoucna?

Vnímám především to, že trh se profesionalizuje. Za zhruba 13 let, po které vykonávám toto povolání, se služby makléřů změnily opravdu diametrálně.
Zvyšují se nároky prodávajících i kupujících, přibývá technologií, ale na druhé straně přibývá i administrativy a tlaku na vzdělání makléřů. Kupující se chtějí rozhodovat informovaně a očekávají maximum podkladů ještě před prohlídkou. Marketing je dnes zároveň mnohem sofistikovanější a v budoucnu se budeme zcela jistě ve všech těchto směrech nuceni nadále posouvat. Makléř, který se nevyvíjí, přestane být na trhu brzy relevantní.

Čím se vy osobně odlišujete od ostatních makléřů na trhu?

Soustředím se dlouhodobě na maximalizaci výsledku pro mého klienta, a především lidský přístup. Zatímco pro mě je prodej nemovitostí denním chlebem, tak pro většinu z mých klientů jde o životní obchod a celé rodinné úspory. Taková tíha jim logicky přináší určitý stres, na což se snažím nezapomínat a vedle mého hlavního úkolu, tj. prodat nemovitost bezpečně a za nejvyšší cenu, se snažím do celé transakce přinášet i kýžený klid a pocit, že máme každou drobnost pevně v rukou.

Karel Pučelík: Sociální bydlení nemůže za problémy pravičáků. Ani ve Vídni, ani jinde

Názory

Vídeň je město přívětivé ke svým obyvatelům, za což může i rozsáhlé a dostupné sociální bydlení. Trh s byty kvůli němu není utržený z řetězů, jako je tomu jinde po Evropě. I když systém není bez problémů, stojí za to se jím inspirovat. Pokud ale příkladu ze zadluženého Rakouska nedůvěřujete, koukněte se do Dánska. Tam zvládnou udržovat obojí, velký neziskový bytový fond i fiskální disciplínu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

PRVNÍ MÍSTO získal absolvent Akademie výtvarného umění v Praze David Budil za projekt Cirkulární Centrum Plzeň.

Mladí architekti ukazují, jak by měla vypadat budoucnost měst

Reality

Udržitelnost už není doplňkem architektury, ale jejím novým jazykem a letošní přehlídka DIPLOM.KY to potvrzuje s nebývalou silou. Ze 114 diplomových prací vystupují projekty, které s odvahou přehodnocují materiály, města i krajinu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Marketingový ředitel RE/MAXu Tomáš Hvězda

AI nám pomáhá, ale značku tvoří lidé. Realitní marketing bude o obojím, říká šéf marketingu RE/MAXu

Reality

Newstream & Partner

Přečíst článek

V Praze to nejde. V Londýně ano: Penta startuje stavbu 52patrového domu

Projekty Penta Real Estate v Londýně
Užito se svolením Penta Real Estate a PSN
nst
nst

Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.

Společnost Penta Real Estate ze skupiny Penta vstoupila na britský nemovitostní trh a hned na úvod plánuje výstavbu dvou rozsáhlých rezidenčních projektů v Londýně. Klíčovým prvkem vstupu je především výstavba výškového domu Cuba Street, který bude patřit k novým dominantám širšího centra města. Celkem v obou projektech vznikne zhruba 680 bytů s investičním objemem přes 20 miliard korun. Stavba začala letos a dokončení je naplánováno na rok 2029, uvedla Penta v tiskové zprávě.

Penta zamířila do Londýna

Penta Real Estate a britský developer Ballymore mají ve společném podniku rovný podíl. Hlavní pozornost přitahuje první projekt Cuba Street, v jehož rámci vyroste 52patrový dům s 434 byty. Jedná se o výškovou rezidenční budovu situovanou podél Temže, která po dokončení zásadně rozšíří nabídku moderního bydlení v této části Londýna.

5 fotografií v galerii

Druhý projekt, The Capston, zahrnuje výstavbu dalších 247 bytů ve dvou domech o 11 a 22 podlažích.

12 fotografií v galerii

„Partnerství s Pentou a zajištění financování pro více než 680 nových bytů je v dnešním náročném prostředí významným počinem. Těšíme se na spolupráci s Pentou při jejích prvních projektech ve Spojeném království,“ uvedl ředitel Ballymore John Mulryan.

Pro Pentu znamenají aktuální projekty další krok v její strategii expanze na západoevropské trhy. Podle Pavla Streblova z představenstva Penta Real Estate chce firma v Londýně v budoucnu působit nejen v rezidenční výstavbě, ale také v segmentu kanceláří, hotelů či studentského bydlení. „V příštích několika letech zde chceme výrazně rozšířit naši místní kancelář, realizovat podobně velké investice v miliardových částkách a etablovat Pentu jako silného hráče, který dokáže i v Londýně budovat velké rozvojové projekty včetně výškových domů,“ dodal Streblov.

Streblov z Penty: Na nákupech jsme pořád a sledujeme i zahraniční trhy. Hlavně Anglii a Německo

Reality

Penta Real Estate rozvijí výstavbu hned na několik místech v Praze. Velkou výzvou je pro ni bezpochyby revitalizace Florence. O tom, jak toto území bude vypadat rozhodla před třemi lety urbanistická soutěž, nyní jsou na stole architektonické soutěže, které mají navrhnout podobu čtyř bloků mezi magistrálou a autobusovým nádražím Florenc. „Přesně to jsou místa, kde by se mělo primárně stavět, protože veškerou infrastrukturu máte už na místě,“ říká Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Real Estate. Ten má kromě klíčových projektů v Praze na starost i její zahraniční expanzi.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Penta Real Estate je součástí investiční skupiny Penta založené v roce 1994. Realitní divize se zaměřuje na kanceláře, byty a maloobchod a v Česku a na Slovensku aktuálně realizuje přes 20 projektů.

Na začátku října firma oznámila, že od Českých drah koupila za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Už v listopadu 2023 získala za téměř 244 milionů korun nevyužívané pozemky na Florenci, kde naváže na výstavbu nové čtvrti u své kancelářské budovy Masaryčka.

Podle výroční zprávy činil čistý zisk Penta Real Estate v loňském roce 13,2 milionu korun, což představuje meziroční růst o 5,5 procenta. Tržby realitní divize vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Penta kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická v Praze
Aktualizováno

Penta rozšiřuje impérium. Společnost kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická

Reality

Společnost Penta Real Estate z investiční skupiny Penta kupuje spolu s firmou MAT Corporation, která vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark, budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická v Praze. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na webu. Hodnotu transakce neuvedl.

ČTK

Přečíst článek

Související

Simon Johnson

V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Ústí nad Labem je město odsouzené k úspěchu, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

„Nespořte, nespekulujte, investujte,“ popisuje Jaroslav Ton, spoluzakladatel společnosti Salutem Real, svůj přístup k potenciálním investorům. Firma se dvacet let pohybuje na trhu s rezidenčním bydlením a vytvořila unikátní model. Spojila investiční firmu, development, správu nemovitostí a poskytování nájemního bydlení. Poskytuje vše v jednom.

Jaroslav Ton jako ideální investici vidí nájemní projekty v regionech jako je Ústí nad Labem nebo severní Morava. Jeho společnost Salutem Real si sama domy zrekonstruuje a pronajme. A následně prodá investorovi, kterému slibuje pravidelný výnos, který se nyní pohybuje kolem šesti procent.

Výnos je dám poměrem nízké ceny za nemovitosti v regionech a nájemným srovnatelným s velkými městy. Investor získá vlastnické právo k bytu. „Finance jsou na rozdíl od jiných finančních produktů kryté reálným aktivem,“ vysvětluje Ton. Byt může investor kdykoliv prodat. Veškerá rizika, například z výpadku nájemného, jdou za Salutem Real, investor se nemusí o nic starat.

„Jsme něco jako developer, který byty rozprodá, ale z projektu neodchází. Náš byznys je vlastně dvojí, efektivní rekonstrukce a nájemní,“ popisuje Ton. Jeho firma je v pozici prostředníka mezi investorem a nájemníkem.

Bydlení je nedostupné pro osm z deseti Čechů. Pomoci mohou rekonstrukce starých domů

Reality

Bydlení je pro většinu české populace stále hůře dostupné. Podle nového průzkumu agentury STEM/MARK pro Salutem Group představuje problém pro osm z deseti Čechů a více než tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že je ve svém regionu prakticky nemožné najít cenově přijatelný byt či dům. Téměř polovina domácností navíc vydává na bydlení více než třicet procent svých příjmů, což zásadně omezuje jejich schopnost vytvářet úspory a plánovat budoucnost.

nst

Přečíst článek

Při výběru regionu pro své působení si Salutem Real dělá analýzy, kdy porovnává, kolik ročních příjmů potřebuje investor na pořízení průměrné nemovitosti. V Praze je to okolo dvanácti let, v Ústí nad Labem čtyři roky. Které další regiony skýtají potenciál nižší investice a jejího rychlejšího zhodnocení? „Největší disproporce mezi cenou a návratností investice je mezi Prahou a severními Čechami či severní Moravou,“ odhaluje Ton výsledky analýz.

Regiony „odsouzené k úspěchu“

V obou regionech dohromady žije více lidí než v Praze. V tom vnímá zakladatel společnosti silný potenciál. „Dáváme si pozor, aby region měl perspektivu. O Ústí nad Labem si myslíme, že je to město odsouzené k úspěchu,“ domnívá se Jaroslav Ton. Region byl v druhé polovině minulého století zatížen těžkým průmyslem a poškozeným životním prostředím. Nyní se však rychle zvedá.

„S vysokorychlostní tratí, která se chystá, budete v Praze stejně rychle jako když jedete z jednoho konce hlavního města na druhý.“ Cokoliv je prý do hodiny od metropole, je vlastně jejím předměstím.

Nový byty pro Ústí nad Labem

Věžáky v Ústí se promění na stovky bytů. Do rekonstrukce se Salutem Group se pustil investor Petr Šmída

Reality

Realitní a investiční skupina Salutem Group a společnost Growth Finance Petra Šmídy se poprvé sešly na realitním projektu. V Ústí nad Labem zrekonstruují dva panelové věžáky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

9 fotografií v galerii

Jakým rizikem pro investici do obou zmíněných regionů je fakt, že se tam potýkají s nejvyšší nezaměstnaností a dalšími sociálními problémy? „I my přispíváme k tomu, že se tyto regiony zvedají. Náš typický produkt je ubytovna ve špatném stavu. Koupíme ji, zrekonstruujeme. Vytvoříme standardní prostředí pro střední třídu. Takových bytů je tam nedostatek,“ vysvětluje Ton. Jde podle něj o bezpečný a dlouhodobě předvídatelný byznys.

Jaroslav Ton byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify a Apple Podcasts. 

Související

Nový byty pro Ústí nad Labem

Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme