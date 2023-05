Majitel Remaxu David Krajný: Nastává revoluce v prodeji bytů

Majitel největší české realitní společnosti RE/MAX David Krajný pokračuje v rozšiřování byznysu. Nově získal poloviční podíl ve společnosti, která má licenci na síť realitních kanceláří na Ukrajině. V současnosti vede Krajný více než 220 franšízových realitních kanceláří v Česku a na Slovensku. Krajný poskytl Newstreamu rozhovor pro jarní číslo magazínu Realitní Club.

„Získání licence Remaxu pro Ukrajinu je pro mne obrovská výzva i radost, protože se vracím do míst, kde jsem v minulosti dlouho působil a mám zde spoustu přátel. S jedním z nich jsem proto založil společnou firmu a ucházel se o možnost rozšíření našeho know-how i na ukrajinský realitní trh,“ uvedl Krajný. „I přes válečné útrapy věřím v obrovský potenciál Ukrajiny nejen v oblasti trhu s realitami,“ dodal.

V Česku vidí Krajný oživení trhu. „Na základě poptávek, rezervací a prohlídek vidíme, že se trh zase začíná zvedat,“ říká zakladatel největší české realitní kanceláře. Podle něj byl český trh s nemovitostmi ještě před rokem poněkud přehřátý, současnou mírnou korekci cen nevnímá jako tragédii. Menší realitní kanceláře podle něj nemusejí pokles obchodů přežít. Ale celkově může být pokles cen zejména starších nemovitostí podle Krajného pozitivním impulsem pro celý trh realitních zprostředkovatelů. Slabí obchodníci zaniknou, profesionální realitní firmy posílí pozice. Sledujeme druhou vlnu konsolidace trhu realitních prodejců.

Jak to je se „zamrznutím“ českého trhu s bydlením z pohledu majitele největší realitní kanceláře?

Realitní trh je jeden z mála, který ještě funguje na základě nabídky a poptávky. Tento trh se vyvíjí cyklicky a jsme na to zvyklí. V Česku byl do jisté míry přehřátý. V roce 2021 jsme zaznamenali obrovský nárůst. Bylo to vyvrcholení předchozích let, a pokračovalo to do poloviny roku 2022. Obrat Remaxu vzrostl v roce 2021 o 40 procent oproti předchozímu roku. Panovala obrovská poptávka, daná především dlouhodobým kvantitativním uvolňováním peněz a nízkými úrokovými mírami.

Gradovalo to během covidu, kdy lidé zjednodušeně řečeno „byli doma“, nevyráběli hodnoty, ale dostávali peníze. U všech investičních příležitostí byly překotné a hodnotou neopodstatněné nárůsty cen. Byly to nejen reality, ale i umění, sběratelská auta, hodinky.

Centrální banka s inflací začala zcela správně bojovat zvyšováním sazeb, což se projevilo ochlazením poptávky. Byla to taková šoková terapie. Hypotéky, které tvoří velkou část poptávky, se zastavily. Ještě do půlky loňského roku jsme rostli každý měsíc o 25 procent. Od poloviny roku prošel trh hypoték šokem, spadl o čtyřicet procent. Komodita bydlení není jako chleba nebo máslo. Můžete s jeho řešením počkat měsíce. Ale je třeba si uvědomit, že při současné výši inflace je koupě bytu pořád vítězem z hlediska ochrany hodnoty peněz. Je to lepší než nechat peníze v bance. A až se národní banka popere s inflací, bude možné hypotéku přefinancovat s nižším úrokem.

Nájmy budí pozornost

Nastane „jarní tání“, jak si zejména developeři přejí? Nebo budou ceny dál klesat a poptávka stagnovat? Odhalte dění zevnitř, co se děje na rezidenčním trhu.

Na základě poptávek, rezervací a prohlídek vidíme, že se trh zase začíná zvedat. Zbrzdění poptávky s sebou samozřejmě neslo korekce cen. Ale je to vždy případ od případu. Obecně řečeno ceny nepoklesly dramaticky. Při krizi v roce 2008 klesal trh tři roky o dvacet procent, nyní šly ceny dolů v průměru o deset procent. Ale je třeba rozlišovat. Při současném důrazu na ceny energií klesaly nejvíc ceny starých nemovitostí.

U nových projektů finančně slabší developer snížil ceny bydlení. Velcí developeři se buď rozhodli nové byty pronajímat, ruku v ruce se zastavenou poptávkou po nových bytech roste poptávka po nájmech. Někteří developeři nabízejí akce typu kuchyně zdarma, a jiní dokonce pozastavili některé projekty. Nabídka bytů je stále omezená. Není tajemstvím, že jsme na konci žebříčku zemí světa v porovnání doby vydání stavebního povolení. Ve Varšavě se staví čtyřikrát víc bytů než v Praze. I v Bratislavě a Budapešti se staví v přepočtu na obyvatele mnohem víc. Co roste, jsou ceny pozemků. Je jich málo a nevidíme tam žádnou změnu.

Vidíte trend většího zájmu o nájemní bydlení?

Je obrovský nárůst zájmu o nájemné. Což mělo nejdříve postcovidové důvody. V univerzitních městech se vraceli studenti. Zároveň se obnovil turistický ruch.

A také máme tisíce imigrantů z Ukrajiny, kteří potřebují někde bydlet. Tlak na nájem je obrovský. Jsou i nájemníci, kteří zvažovali investici do vlastního bydlení, ale oddálili ji. Vidíme dramaticky zvýšený zájem o nájem. Přitom je však podíl lidí bydlících v nájmu u nás stále historicky velmi nízký. Zatímco ve Švýcarsku bydlí v nájmu skoro 70 procent populace, v Německu, Rakousku nebo Francii je to polovina obyvatel, v Česku je to sotva třicet procent.

Trh se musí profesionalizovat

Jak ustojí realitní kanceláře situaci, kdy nejsou obchody, makléři nemají do čeho píchnout...

Když jsem před osmnácti lety přivedl RE/MAX na realitní trh, tak jeden z důvodů byl, že trh byl nekonsolidovaný a neprofesionální. Což se projevovalo i tím, že tady byl obrovský podíl samoprodejců. Vyspělost ekonomiky poznáte podle toho, jak je vyspělý terciální sektor. Lidé si sice koupili západní auto, ale opravovali si ho sami. Místo návštěvy restaurace si vařili. Na druhé straně, kvalita služeb realitních firem se tehdy blížila nule. Když jsme začali, zavedli jsme kodex kvality služeb, záruky pro zákazníky, certifikaci. Posouvali jsme trh, a už tenkrát došlo k jisté konsolidaci.

Ale zůstalo to, na můj vkus, na půli cesty. Jsem přesvědčený, že jedině povinná účast v asociaci by trh zprofesionalizovala. Současná situace je paradoxně ku prospěchu realitního trhu. Dosud si nemovitost prodá téměř každý sám. Ale neprodá ji za nejlepší cenu, jsou s tím právní rizika a je to žrout času.

Jinými slovy čekáte další konsolidaci trhu?

Ano. Kdo není profesionál, neumí pracovat s cenou a nemá kvalitní marketing, není schopen uspět. Nyní je situace taková, že prodávající žije v minulosti. O nemovitosti si myslí, že má hodnotu deset milionů. Ale nyní už je to třeba jenom devět. Když si ji makléř nabere za deset milionů, tak je neprodejná. A kupující si zase myslí, že ceny nyní zázračně klesnou. Je to momentálně takový disbalanc. Makléř musí umět na základě dat vysvětlit prodávajícímu realistickou cenu. A najít kupujícího.