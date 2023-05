Rohan Business Centre změnilo majitele. Za 31 milionů eur ho koupil Fio realitní fond

Fond Reico ČS Nemovitostní se dohodl na prodeji kancelářské budovy Rohan Business Centre v pražském Karlíně. Koupil ji fond kolektivního investování Fio realitní fond. Hodnota transakce činí 31,3 milionu eur, tedy přibližně 740 milionů korun. Reico ČS to uvedla na svém webu.

Důvodem prodeje bylo zejména snížení podílu kancelářských budov blíže k 50 procentům hodnoty portfolia fondu Reico ČS Nemovitostní, což je v souladu s jeho strategií. Transakce také zajistí peníze pro budoucí akvizice, uvedl předseda představenstva Reico investiční společnosti České spořitelny Tomáš Jandík.

Prodávaná budova byla jednou z nejmenších nemovitostí vlastněných fondem Reico, její pronajímatelná plocha je necelých 9500 metrů čtverečních. V objektu jsou vedle kanceláří také skladové a maloobchodní prostory.

Po prodeji v portfoliu Reico ČS Nemovitostní zůstalo 19 budov s tržní hodnotou téměř 36 miliard korun. Fond měl ke konci dubna víc než 107 tisíc podílníků, jeho výnos za posledních 12 měsíců se blíží sedmi procentům.

Reico ČS Nemovitostní loni v Praze koupil administrativní a obchodní Bořislavka Centrum. Letos v březnu fond oznámil prodej kancelářské budovy Office Box v Bratislavě.

