Pražský Manhattan. Rohan City nabídne luxusní penthausy s výhledem na Hrad

Dlouhá pobřežní promenáda, velký park, volnočasový ostrov, sídlo developera, kancelářské budovy s obchůdky i velké bytové domy s apartmány s výhledem na řeku. Tak by měla do pár let vypadat nová pražská čtvrť Rohan City, která se buduje na Vltavském břehu v Praze 8. Její dokončení je zatím naplánováno s celkovou investicí přes 20 miliard korun na rok 2033. Podívejte se, jak bude do pár let nová pražská čtvrť Rohan City vypadat.

Minimálně jedenácti tisícům lidí by měla nová pražská čtvrť Rohan City do deseti let změnit život. Tolik by jich podle plánů developera a architektů mělo na vltavském břehu začít během jednoho desetiletí nově bydlet či pracovat. Projekt totiž nezahrnuje jen administrativní budovy, ale v plánu je i masivní rezidenční výstavba včetně menších i větších obchodů. Developerská společnost Sekyra Group tak chce na řadu let nevyužívaném brownfieldu Rohanského ostrova vybudovat celkem 380 tisíc metrů čtverečních bytových, kancelářských a obchodních ploch. V první fázi vzniknou v lokalitě naproti karlínské Invalidovně dva bytové domy s 220 byty. Současně se nyní pracuje i na následujících etapách výstavby v další části této lokality a v nejjižnější části území, které navazuje na River Gardens v Karlíně.

Podívejte se ve fotogalerii, jak bude do pár let nová pražská čtvrť Rohan City vypadat.

Organickou součástí nové pražské čtvrti u Vltavy bude rovněž kilometrová pobřežní promenáda, která by měla zahrnovat prvky pro odpočinek i sport. Volným způsobem by pak měl na ní navázat i rozsáhlý park a všechno by pak měla z Karlína propojit i lávka HolKa, která podle plánů hlavního města a realitní společnosti CA Immo naváže i na cyklostezku.

Přímo v nové městské části chce sídlit i developer

V současnosti se v rámci projektu Rohan City finišuje výstavba administrativní objektu A1, která se v rámci první etapy začala stavět v létě loňského roku. Nyní je hotová hrubá stavba a na nejvyšší bod budovy tak byla před pár dny slavnostně umístěna glajcha, která podle tradice symbolizuje významný milník stavby.

Dokončení budovy A1, které si do budoucna jako své sídlo na prostorách o rozloze 1100 m2 vybral i developer projektu Sekyra Group, je naplánováno na léto roku 2024. Autory návrhu ikonické stavby, která vyrůstá na budoucím nároží Rohanského nábřeží a parku Invalidovna, jež bude v rámci projektu rozšířen až k Vltavě, jsou uznávaná architektka Eva Jiřičná a architekt Petr Vágner z ateliéru AI DESIGN.

Celkové investiční náklady projektu, který se výrazně zapíše do proměny této části metropole, přesáhnou podle odhadů developera 20 miliard korun. Celková podoba Rohan City by měla být kompletně hotová v roce 2033.

