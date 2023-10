Respektujeme vaše práva, ale nebourejte. Petice má zachránit další vilu na Hřebenkách

Stop demolici, žádají Pražané v petici. Jde jim o záchranu Schieszlovy vily v památkové rezervaci na Hřebenkách.

Stavební úřad měl podle organizátorů petice na konci letošního května povolit demolici historického objektu, a to i navzdory tomu, že Městská část Praha 5 s odstraněním vily nesouhlasila. Současně úřad umožnil výstavbu nového objektu o užitné ploše 1566 metrů čtverečních.

Autoři petice, dosud ji podepsalo přes 1600 lidí, rovněž tvrdí, že „místní obyvatelé se o projednávání demolice ve stavebním řízení nedozvěděli, protože nebyli stavebním úřadem obesláni. Ten oznámení pouze uveřejnil na úřední desce.“

Na dotaz redakce Newstream z městské části Praha 5 do vydání článku nikdo nereagoval.

Současným vlastníkem je společnost Tichá 5, kterou vlastní kyperská společnost a jejím jednatelem je developer Martin Kulík. Ani ten na prosbu o vyjádření o budoucnosti pozenku dosud nereagoval.

Není kulturní památkou, hrozí ji demolice

Schieszlova vila byla postavena v roce 1912, jako součást nové zástavby na jižním svahu Petřína nad Smíchovem. Ve stejné ulici se nachází i o něco známější Vosmíkova vila, kterou navrhl přední český architekt Josef Fanta. Secesní objekt charakteristický věží a sgrafity v průčelí čeká od roku 2016 na zápis do seznamu kulturních památek.

Památkovou ochranu nemá ani Schieszlova vila. Obě se nicméně nacházejí v památkové zóně Hřebenky. Navíc v sousedství Kinského zahrady, jež je chráněná statutem Natura 2000 (soustava chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy EU, jejím záměrem je ochrana biologické rozmanitosti - pozn. red.)

Není to totiž poprvé, co se v této městské části bojuje za zachování historického objektu. V minulosti hrozila demolice například Vile Viktora Beneše. Ta nakonec získala na začátku letošního roku památkovou ochranu.

I tehdy stavební úřad demolici povolil, s tím, že neměl jinou možnost. Majitelé dodali všechna potřebná stanoviska a budova nebyla v té době památkově chráněná. Proti zbourání vily se nakonec ohradil pražský magistrát na žádost radnice Prahy 5.

Na pražského primátora, radní a zastupitele hl. m. Prahy proto, aby zahájili s vlastníkem vily jednání vedoucí k jejímu zachování a citlivé rekonstrukci, se obracejí i iniciátoři petice na záchranu Schieszlovy vily.

„Respektujeme právo majitelů nakládat se svým majetkem, zároveň ale nemůžeme rezignovat na ochranu společenských hodnot a historického dědictví, které by demolicí vily byly jednoznačně poškozeny. Chceme proto vyvolat celospolečenskou diskuzi nad zamýšleným bouráním a společně hledat vhodnější východiska,“ uzavírají petici její iniciátoři.

