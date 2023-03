Bourat či nebourat. Diskuse kolem mostu na Výtoni je nekonečná, jasno má být do konce roku

Železniční most na Výtoni vzbuzuje už několik měsíců nebývalý zájem veřejnosti i odborníků. O jeho osudu spekulují i zahraniční média. Podle původních plánů měl být ten nový dokončen do konce roku 2028. Na stůl se ale zase vrací možnost, že se zachová ten původní, historický. Jasno má být podle ministra dopravy Martina Kupky do konce roku.

Už od podzimu loňského roku potom, co Správa železnic zveřejnila výsledky architektonické soutěže, otevírá osud Železničního mostu na Výtoni rozporuplnou debatu. Vítězný projekt, který vzešlel z pera kanceláře 2T engineering, se potýkal především s kritikou z řad architektů i odborné veřejnosti.

„Zveřejněný návrh nepovažujeme za zdařilý, most je sice nový, ale snaží se vypadat jako ten starý, aniž by měl parametry skutečné repliky,“ argumentují členové Klubu za starou Prahu. Jeden z jejich členů zasedl v odborné komisi zmiňované architektonické soutěže.

Na vítězný návrh vzešlý z architektonické soutěže se můžete podívat do následující galerie.

Zbourat most na Výtoni? Stejné jako zbavit se Eiffelovky

Kriticky návrh komentoval i architekt a teoretik architektury Adam Gebrian, který ho označil jako „špatný vtip“. A prezident Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel) Václav Girsa uvedl, že zbourat železniční most a nahradit ho jiným je neakceptovatelné a hrozí mezinárodní ostuda. Osud železničního mostu se totiž dostal i na stránky světových médií.

Přestavba podle původního plánu SŽ měla začít v roce 2026 a trvat 20 měsíců s tím, že původní památkově chráněná ocelová konstrukce by měla alespoň z části sloužit na jiném místě.

Záměry SŽ zhatila petice na záchranu mostu, kterou dosud podepsalo téměř 14 tisíc lidí. I na popud uskupení Nebourat, které ji iniciovalo, se sešlo další kolokvium odborníků uspořádané Správou železnic na žádost ministra dopravy Martina Kupky.

„Z vyjádření účastníků kolokvia ke kladům a záporům lze prozatím shrnout, že se shodují na špatném stavu mostu s významnou korozí. Většina účastníků zastává názor, že oprava stávajícího mostu je technicky a finančně náročná a má omezenou životnost s vysokými náklady na další údržbu,“ přiblížil jeho výsledky mluvčí SŽ Dušan Gavenda s tím, že většina se také přiklání k novému mostu.

Most na Výtoni zachovat lze, ale bude to drahé

Všichni účastníci se nicméně shodli na špatném stavu mostu.

Zakladatel iniciativy Nebourat Pavel Štorch nicméně upozorňuje, že odborníci se shodli na tom, že most je opravitelný a využitelný pro budoucí železniční zatížení. „Není tedy důvod ikonickou pražskou památku bourat,” dodává Štorch.

Zda se most opraví, nebo zbourá se tedy ještě povedou dlouhé diskuse. „Jasno má být do konce roku,“ konstatoval pro Newstream ministr dopravy Martin Kupka.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Současný most je tvořen třemi příhradovými nosníky s rozpětím 69,9 metru, široký je 8,1 metru a dlouhý 298,4 metru. Konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. Správa železnic v minulosti neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu.

