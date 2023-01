I ve 100 let staré vile se dá moderně bydlet. Ta Na Hřebenkách má díky rekonstrukci zpět svou noblesu

Sto let stará vila Na Hřebenkách prošla modernizací. Přibyly moderní technologie a změnily se i dispozice. Podívejte se na výsledek z pera architektů No Architects.

Reklama

Rekontrukce probíhala s respektem

Jižní svahy prvních velkých předměstí hlavního města Prahy odjakživa lákaly k noblesnímu rezidenčnímu bydlení. Stejně jako Hřebenky, nenápadná a nyní už pražská čtvrť nedaleko Strahova nebo parku Ladronka. O něco později, někdy před sto lety, se začala psát i historie jedné z tamních vil, která proto, aby vyhovala současným standardům, prošla kompletní rekonstrukcí pod taktovkou architektonického studia No Architects.

„Když jsme k tomuto konkrétnímu domu přišli poprvé, nevypadal na noblesní rezidenci. Přestože byla nutná kompletní rekonstrukce, přímo jsme s ním ani zahradou nesoupeřili. Spíše jsme dům vyčistili, přešili a sjednotili nesouměrné záplaty,“ popsali první návštěvu vily architekti.

Rekontrukce, během níž došlo i na proměnu dispozic, probíhala s největším respektem k historii domu. Kromě proměn v interiéru, vznikl například přímý vstup z kuchyně do zahrady, došlo i na technickou modernizaci.

Dům je nově zateplený, má teplené čerpadlo a hospodaří i s dešťovou vodou.

Reklama

Architekti: Lidé nemají respekt k hodnotám, i to prodlužuje výstavbu Reality Praha by se měla rozvíjet koncepčně, ideálně u klíčových dopravních uzlů nebo na brownfieldech. Není nutné „najíždět” jen do centra. Nejenom o tom, co Praze chybí a kde by se měla inspirovat jsme si povídali v rozhovoru s architekty Jiřím Řezákem (na fotce vlevo) a Davidem Wittasskem z ateliéru Qarta. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

FOTOREPORTÁŽ: Moderní české kostely, do nichž stojí za to jít i mimo Vánoce Reality I známí ateisté, Češi, si staví kostely. V posledních letech jich vzniklo hned několik. Jsou moderní, inspirativní a odbornou architektonickou veřejností oceňované. Podívejte se na výběr pěti z nich, do nichž stojí za to zajít i mimo Vánoce. Petra Jansová Přečíst článek