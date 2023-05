Co se děje za plachtou. Unikátní pohled na nejstřeženější staveniště v Praze

Už několik měsíců je jeden z nehonosnějších paláců Na Příkopě zahalen lešením a zelenou sítí. V barokním domě totiž probíhá kompletní rekonstrukce, která by měla být hotová už za rok. V Paláci Savarin po jejím dokončení bude i nadále kasino, ale i restaurace, veřejnosti mají sloužit také další prostory.

Je tu rušno. Stavební dělníci odváží ze stavby suť a nadbytečný materiál, restaurátoři čistí omítky. Palác Savarin, zvaný také Sylva-Taroucca nebo Piccolomini, se opravuje už dva roky. Skupina Crestyl s ním má velké plány.

V budoucnu bude tento výjimečný, památkově chráněný objekt, hrát důležitou roli jejího projektu Savarin, kdy v barokním areálu vznikne nejenom pro Pražany nový veřejný prostor, který má propojit po vzoru tradice pražských pasáží ulice Na Příkopě, Jindřišská a Panská a Václavské náměstí.

Podívejte se, jak probíhá rekonstrukce kulturní památky do následující galerie.

Skvost baroka, Savarin, zůstane zachován i pro příští generace

Veškeré zásahy do budovy probíhají pod dozorem památkářů. Už v minulosti prošel palác rekonstrukcí a úpravami interiéru. I zásahy ze 60. letech investor na žádost památkářů v interiérech ponechává.

„Palác tak vlastně i v budoucnu ponese otisk z každé doby,“ dodává Alan Vavroch, Project Manager, Ruby Project Management. Který rekonstrukci na památkově chráněném objektu vede.

Fasády, okna, střechy i vnitřní omítky se opravují s maximálním respektem. Co jde, se po restaurování vrací na místo, co zachránit nelze, například některá okna, se repasuje. „O dalším postupu tedy, jak budeme restaurovat, co zanecháme apod., vždy rozhodne památkář,“ dodává Vavroch. Památkový ústav kontroluje průběh úprav každý týden,“ dodává Vavroch s tím, že objekt byl velmi dobře historicky zdokumentován a nenarazilo se tedy na téměř žádné extra překvapení.

Kromě barokních prvků (původní schodiště, fresky či sochy) se pro budoucí generace zachovávají i zásahy, které zůstaly z rekonstrukce v 60. letech, například zárubně v druhém patře.

Rekonstrukce za půl miliardy korun by měla být dokončena zhruba za rok.

V Savarinu vznikne nový veřejný prostor o velikosti Františkánské zahrady

Developer má rovněž v plánu zrekonstruovat i původní barokní jízdárnu, pod níž má vzniknout několik nových úrovní, aby bylo možné nasměrovat do objektu lidi už od stanice metra. Projekt má na starosti britský architekt Thomas Heathrewick, který má zkušenosti s rekonstrukcemi historických budov nebo revitalizací průmyslových staveb. Navrhl například i nové londýnské autobusy, přestavbu tokijské čtvrti Toranomon-Azabudai, rekosntrukci 130 let starého londýnského výstaviště Olympia nebo přeměnu sila na muzeum v Kapském Městě.

Areál Savarinu se skládá ze čtyř vzájemně propojených částí, zabírají 1,6 hektaru. Nové pasáže podle investora umožní snadný a volný průchod dříve nepřístupným centrem metropole, zahrada a náměstíčko vnesou život do vnitrobloku a veřejně přístupné střešní zahrady a terasy nabídnou výhledy na panorama Prahy. Více než třetinu ploch mají zaujímat venkovní otevřené prostory a veřejné pasáže.

„Inspirovali jsme se detaily, materiály a řemeslným zpracováním, které jsme nacházeli po celém městě. Myslím si, že každá země a každá kultura potřebuje vytvářet nové vrstvy historie a zároveň chránit to, co již existuje. A přesně to je jeden z důvodů, který nás k projektu Savarinu táhl. S respektem jsme přistoupili k jeho bohaté historii, a zároveň se snažili vytvořit další architektonickou vrstvu,“ přiblížil přední britský architekt Thomas Heatherwick pro Newstream.

