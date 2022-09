Hrozilo jí zbourání, teď má vila nového majitele. Praha 5 kvůli ní uvažuje o rozšíření památkové zóny

Vile stavitele Viktora Beneše, která stojí na pražských Hřebenkách a hrozila jí demolice, má nového majitele. Koupila ji investiční skupina Rockaway Capital. Cenu transakce, na kterou upozornil server Seznam Zprávy, nechtěla žádná ze stran komentovat. Tahanice kolem budoucnosti vily nicméně vyvolaly možné snahy o rozšíření památkové zóny na Praze 5.

„Nový vlastník o nemovitost opravdu stál, vyjednávání tedy nebylo ničím atypické,” řekl serveru Michal Bouška, který vilu z počátku 20. století skupině prodal. Bouška ani představitelé Rockaway Capital nechtěli uvést, kolik skupina za nemovitost zaplatila. Podle Seznam Zprávy jde údajně asi o čtvrt miliardy korun.

Vilu na Smíchově s 26 místnostmi, která je dílem architekta Viktora Beneše, před více než deseti lety koupili manželé Valéria a Jaroslav Haščákovi. Haščák je spoluzakladatelem česko-slovenské investiční skupiny Penta. Loni, kdy už vilu vlastnila Valéria Haščáková se společností Slam-Expo, bylo vydáno povolení ke zbourání budovy. Na jejím místě měl vzniknout bytový dům.

Snahy o demolici vyvolaly snahu o rozšíření památkové zóny

Proti demolici vznikla petice. Radnice Prahy 5 tehdy uvedla, že stavební úřad neměl jinou možnost než demolici povolit, protože majitelé dodali všechna potřebná stanoviska a budova není památkově chráněná. Místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS) loni v červenci řekl, že samospráva s demolicí nesouhlasí. Proti zbourání vily následně podal pražský magistrát na žádost radnice Prahy 5 odvolání.

Kauza rovněž následně vyvolala vypsání veřejné soutěže na vypracování návrhu rozšíření památkové zóny Smíchov. „Vybraný kolektiv odborníků na návrhu pracoval v první polovině tohoto roku, opakovaně jej konzultoval s naším pracovištěm NPÚ a odvedl podle ohlasů odborníků z dalších institucí kus opravdu dobré práce při zmapování urbanistických a architektonických hodnot daného území, z něhož bylo pro návrh rozšíření zóny pečlivě vybráno několik částí,“ řekla pro Newstream Andrea Holasová z NPÚ s tím, že teď je na městské části Praha 5, zda návrh dopracuje, upraví nebo podá, či nepodá na ministerstvo kultury.

Po sporech o demolici podle serveru vila dvakrát změnila majitele. Nejprve přešla na firmu Lampron a poté na podnikatele Boušku. Ten v minulosti spoluvlastnil horský hotel Barbora ve Špindlerově mlýně s Markem Dospivou, dalším spoluzakladatelem skupiny Penta.

