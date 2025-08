Do Pragerových kostek u Emauz zatýká. Praha proto spustila miliardovou rekonstrukci

Budovy, které navrhl architekt Karel Prager, se začnou rekonstruovat. Cena generální přestavby se má podle odhadu vyšplhat až k 1,4 miliardy korun. Většinu prostředků poskytne Magistrát hlavního města Prahy.

Tři kvádry vznášející se nad prostorem bývalé opatské reprezentativní zahrady kláštera na Slovanech navrhl architekt Karel Prager, stejně jako budovy Federálního shromáždění nebo Nové scény Národního divadla. Budovy měly původně sloužit jako sídlo několika ateliérů, které vedli nejuznávanější čeští architekti a architektky druhé poloviny 20. století, jako byli manželé Machoninovi. Návrh se ale podařilo zrealizovat jen zčásti, Karel Prager se stal personou non grata. V kostkách dnes sídlí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Pragerovy kostky mají špatnou i statiku

Chystaná rekonstrukce, na níž dohlíží speciálně sestavený expertní tým z ČVUT pod vedením profesora Miloslava Pavlíka, člena původního autorského kolektivu, je první rozsáhlejší opravou budovy od jejího dokončení v roce 1975. Budovy jsou v dezolátním stavu už na první pohled, ve špatném stavu je obvodový plášť a současným standardům neodpovídá ani interiér. Špatně jsou na tom traverzy, na kterých jsou kostky zavěšené a statika budov.

„Naší ambicí je nastavit precedent - ukázat, že i poválečnou architekturu lze rekonstruovat citlivě, s respektem k její hodnotě, ale zároveň s důrazem na provozní efektivitu a udržitelnost. A to i když nejde o kulturní památku,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Během rekonstrukce dojde na úpravy nosné konstrukce. Architekti ze studia IXA dále zpracovali prostorovou koncepci a návrh interiéru. Přilehlý areál promění krajinářský ateliér Land05. „Nejde jen o modernizaci kanceláří – vracíme budově funkce, které byly součástí původní myšlenky Karla Pragera, ale nikdy se plnohodnotně nezrealizovaly. Výstavní sál, veřejně přístupné střešní terasy nebo větší otevřenost vůči městu teď přetváříme do podoby, která odpovídá potřebám 21. století,“ přibližuje Boháč.

Celkově by se cena rekonstrukce měla blížit k 1,4 miliardy korun. Většinu prostředků poskytne Magistrát hlavního města Prahy. Město také získalo na opravu dotaci 320 milionů korun z Modernizačního fondu. Projekční práce mají podle smlouvy stát asi 147 milionů korun a stavba 1,24 miliardy korun.

Teď následuje fáze projektová, kterou zajistí společnost Nové Emauzy II, ve které mají podíl PORR a Metrostav DIZ.

„Investor pro tuto stavbu zvolil smluvní podmínky FIDIC – Žlutá kniha, které na nás jako zhotovitele přenášejí odpovědnost nejen za samotnou realizaci stavby, ale i za projektovou dokumentaci a technické řešení. V případě takto náročné rekonstrukce považuji tento model za ideální - umožňuje flexibilně reagovat na vzniklé výzvy a hledat optimální řešení v reálném čase. Díky tomu můžeme zajistit efektivní postup výstavby i vysokou kvalitu výsledného díla,“ uvedl Dušan Čížek, CEO společnosti PORR s tím, že rekonstrukce bude dokončena nejdřív za tři roky.

