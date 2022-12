Toužebné čekání na návrat levných hypoték. Realitní trh zamrznul a jeho oživení se zatím odkládá

Hlavním mottem realitního trhu bude v příštím roce především vyčkávání, a to především na snížení úrokových sazeb ČNB. Pak by měly začít zlevňovat hypotéky a mohlo by začít oživení nemovitostního trhu, míní experti oslovení redakcí newstream.cz.

Bezprecedentní ekonomická situace, vysoké ceny energií a komodit, zdražování bankovních úvěrů dopadá i na jinak stabilní odvětví developmentu. Developeři a investoři ve velké míře vyčkávají. „Je tak těžké a vlastně nemožné dát jasnou odpověď na to, kdy nastane zlom a trh se začne vracet do normálu,“ míní Martin Skalický, předseda poradenského týmu společnosti Progresus.

Nastartovat zamrzlý realitní trh by pak podle něj mohlo snížení hypotečních úrokových sazeb. I tak ale může být příští rok pro nákup realit dobrou příležitostí. „V opačném případě bude oživení realitního trhu trvat déle a samotní developeři začnou s výstavbou později, než plánovali,“ dodává Skalický.

Developeři odkládají výstavbu

Některé etapy výstavby totiž pozastavil i největší rezidenční stavitel Central Group. Oživení trhu se ale očekává už na jaře příštího roku, protože jaro bývá tradičně obdobím nejsilnějších prodejů nových bytů.

„Zlomem, který by měl podle našich analýz přinést opětovný boom v prodeji bytů, je snížení úroků u hypoték k úrovni tři procenta ročně. To už je hranice, kdy se měsíční splátka hypotéky blíží výši měsíčního nájemného,“ uvedl zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský. Ještě výraznější oživení rezidenčního trhu pak očekává v roce 2024, kdy by už měly být výrazně levnější hypotéky.

Podle generálního ředitele Ekospolu Evžena Korce zásadně ubude především větších státních zakázek. Méně investovat podle něj ale budou i soukromé firmy.

Výhodu budou mít větší skupiny

„Klíčové faktory, které ovlivňují situaci na realitním trhu, jsou mimo jeho kontrolu – válka na Ukrajině, ceny energií, z nich vyplývající inflace. Myslím, že budoucí rok bude silně záviset na typu nemovitostního aktiva a způsobu jeho financování. Výhodu budou mít vetší skupiny, které jsou financovány v eurech,“ dodává Pavel Kliment, partner KPMG odpovědný za sektor nemovitostí a stavebnictví s tím, že stávající vyčkávání na trhu může vyčerpat menší skupiny a můžeme očekávat další koncentraci vlastnictví.

A i když prodej nových bytů zamrzl, na realitním trhu je a nadále bude poměrně živo. Výkyvy v cenách stavebních prací i materiálů, růst úrokových sazeb i nižší poptávka znásobují v posledních měsících počet malých a středních developerských projektů, jejichž investoři nechtějí nebo nemohou čekat, až se situace na realitním trhu uklidní, a tak je nabízejí k prodeji.

Krize jako příležitost

Na nákup lukrativních nabídek, například projektů o několika stovkách bytů, si už uvolňují aktiva i někteří z velkých hráčů realitního trhu. O akvizicích uvažuje například i Central Group, který si odložením zahájení výstavby dvou ze svých projektů už uvolnil finanční prostředky. „Hodně jsme nakupovali i v minulé krizi,“ potvrdil Kunovský.

Využít příležitosti plánují i další. „Krizí je třeba se prostavět, a proto chceme urychlit výstavbu na všech trzích, kde je to možné. Po letech, kdy ceny stavebních prací a materiálů skokově narostly, se začíná projevovat pokles cen. A toho chceme využít,“ přibližuje Marcela Fialková, ředitelka strategie UDI Group.

Nové byty nezlevní

Snižování cen u novostaveb vzhledem k vysokým cenám stavebních prací a materiálů developeři neočekávají. „Aktuální projekty, které jsou ve výstavbě, byly vyprodány již začátkem roku 2022 a nově zahájené projekty budou dokončeny až začátkem roku 2025. Proto developeři nejsou pod tlakem snížit ceny bytů v novostavbách," dodal Josef Kupec, odborník na stavebnictví ze společnosti KPMG.

O korekci cen v novostavbách neuvažují ani ti největší hráči trhu, spíš dojde na zastavení výstavby projektů. „V době zpomalení prodejů není efektivní stavět příliš mnoho nových bytů ‚na sklad‘. Proto jsme se rozhodli o rok odložit zahájení výstavby i prodej pokračujících etap našich dvou největších projektů - Parkové čtvrti v Praze 3 a Tesly Hloubětín v Praze 9,“ uzavírá Kunovský.

