Dalibor Martínek: Ceny nových bytů v Praze už klesají. Ale tajně. Developeři vymysleli nové triky

Developeři by si raději překousli jazyk, než aby přiznali, že jejich bonanza končí. Že už nemůžou šponovat ceny do nekonečna. Rádi by se tvářili, že žádný pokles cen bytů nebude, že ceny budou navždy jenom růst. Takže tu máme příběh, že po zimním útlumu přijde jarní oživení.

Je to koktejl iluzí a marketingu stavebních společností.

Letos je průměrná cena nového bytu v Praze asi 150 tisíc korun za metr čtvereční. V centru města jsou ceny samozřejmě mnohem vyšší, i v secondhandu. V průměru jsou ceny o třicet procent vyšší, než byly před rokem. Tempo růstu cen nových bytů předbíhá celkovou inflaci v Česku, která je nyní meziročně kolem osmnácti procent.

Stavitelé bytů by rádi zachovali dojem, že byty budou dál zdražovat, že jsou tudíž dobrou investiční příležitostí. Tato myšlenková konstrukce se však již začíná bortit.

Růst až do nebe? Ale kdeže

Podle oficiálních dat sice ceny nových bytů ještě neklesají. Objevil se však nový fenomén, který uměle drží ceny stále vysoko. Protože kdyby se ceny nových bytů začaly snižovat, byl by to pro developery průšvih. Ne, že by nevydělali peníze. To jistě vydělají. Ale pohádka o nemožnosti poklesu cen bytů by dostala vážné trhliny. Což by mělo dopad na sentiment investorů či bank. Přece nebudeme lidem říkat, že by ceny mohly klesnout. Kdo by si potom v aktuálním čase pořizoval naše předražené bydlení?

Takže co je tím novým fenoménem, kterým developeři látají objevující se skuliny v jejich nepotopitelných šífech? A který drží ceny bytů stále nahoře.

Jak každý již tuší, jsou to bonusy. Služby navíc. Stará vesta. Když si chcete udržet klienta, dejte mu slevu. Ale nesmíme o ní mluvit nahlas.

Aktuální změna hry spočívá ve faktu, že už o slevách developeři na svých webových stránkách mluví nahlas. Čímž odhalují skutečnost, kterou statistici teprve popíší. Central Group, největší stavitel bytů v Praze, nabízí u svého projektu Meandry Rokytka „bonus“ na klimatizaci nebo vybavení bytu až půl milionu korun. K tomu takzvanou Garantovanou hypotéku s úrokem 2,99 procenta. V době, kdy úroky centrální banky jsou ve výši sedmi procent.

Skanska, další velký stavitel bytů, zase na svém webu píše, že již dokončený byt v projektu čtvrť Emila Kolbena nechá „na vlastní náklady vybavit kuchyňskou linkou nebo vestavěnými skříněmi“. Společnosti YIT, která se prezentuje jako „stabilní společnost s finskými kořeny“, zase ve svém projektu Parvi Cibulka nabízí „bezkonkurenční ceny“ a „přestěhování zdarma“.

Tak vida. Ceny bytů neklesají. Ale možností, jak ceny nového bydlení snížit, se dá najít spousta. Pro investory je to jasné poselství. Nebrat první nabídku. Uvidíme, jak kreativní budou dál naši developeři.