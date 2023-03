U plynovodů Nord Stream operovaly v době výbuchů ruské vojenské lodě, uvedl německý web

V místech, kde na dně Baltského moře loni v září explodovalo potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, se několik dní před výbuchy pohybovaly ruské válečné lodě. S odkazem na informace tajných služeb a vlastní analýzy to napsal německý zpravodajský server t-online. Podle něj šlo o plavidla, která měla potřebné vybavení na to, aby případně mohla umístit na mořské dno nálože s trhavinou.

Dosud nevysvětlené exploze zasáhly 26. září tři z celkových čtyř potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Evropy. V tu dobu plynovodem Nord Stream 1 plyn neproudil, což Rusko zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl sice dokončen, kvůli válce na Ukrajině a protiruským sankcím ale nedošlo k jeho spuštění.

Podle t-online vypluly v noci na 21. září z ruského Kaliningradu směrem na západ tři plavidla, mezi nimi i loď SS-750 vybavená miniponorkou a lodě SB-123 a Alexandr Frolov. Když se později dostaly na místa pozdějších explozí ve švédských a dánských vodách, vyrazila tam dánská hlídkovací loď, 22. září se k ní přidala plavidla švédské armády. Poté ruské lodě vypluly nazpátek směrem ke Kaliningradu. Trojici ruských plavidel nejspíš podporovaly další lodě včetně fregaty Jaroslav Mudryj a korvety Soobrazitelnyj. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že lodě prováděly rutinní cvičení.

Úřady vycházejí z toho, že exploze plynovodů byly dílem sabotáže, pachatele ale neznají. Stále se prověřuje několik možných hypotéz. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stojí západní země. List The New York Times nedávno napsal, že za sabotáží mohla stát proukrajinská skupina. Ukrajina jakékoli zapojení do věci odmítá.

