Z Penty ke Křetínskému. Palička míří do realitní divize EPH

Petr Palička, bývalý šéf realitní divize Penty, od prosince nastupuje do služeb nejbohatšího Čecha, informoval server Seznam Zprávy.

Realitní firmě EP Real Estate (EPRE) ze skupiny EP Corporate Group ovládané Danielem Křetínským bude od prosince šéfovat Petr Palička, bývalý dlouholetý šéf realitní divize Penty. Informoval o tom server Seznam Zprávy.

EP Real Estate primárně připravuje nemovitý majetek skupiny EPH k následné transformaci, akviziční příležitosti se ale neomezují jen na transformaci původních provozů. Palička vybudoval developerskou společnost Penta Real Estate a v čele realitního byznysu Penty stál od jeho vzniku 17 let, podepsaný byl pod mnoha stavbami, z nichž nejvýraznější je Masaryčka, napsal server.

„V EPH si myslím, že jedna z takových výjimečných staveb, která se chystá, je fotbalový stadion na Strahově. To je nepochybně výjimečná stavba,“ řekl serveru Palička. Nový stadion by měl podle něj na Strahově vyrůst v roce 2033. „Technicky to reálné nepochybně je. Když bude vůle, určitá spolupráce a nevyskytnou se nějaké neočekávané potíže, jde to stihnout,“ míní. Zatím je podle něj ale celý proces na úplném počátku.

Prvním projektem v nové roli bude ale pro Paličku na pražském nábřeží palác a jeho rekonstrukce. Společnost EPRE získala novorenesanční palác na Smetanově nábřeží loni v březnu. Trojkřídlý dům se nachází u Vltavy s výhledem na Karlův most a Hradčany. Je v něm mimo jiné restaurace Bellevue a pod střechou domu byly malířské ateliéry.

„Je to krásný dům na krásném místě, který ale bude potřebovat zrenovovat a dát do pořádku,“ podotkl Palička s tím, že rekonstrukce půjde do stovek milionů. Jak bude budova po rekonstrukci využívaná, zatím není jisté. „Může tam být bydlení, mohl by tam být hotel, každopádně se počítá s restaurací, tak jako bývala dříve,“ dodal.

EPH je podle serveru díky obrovskému množství pozemků už nyní velmi silným hráčem na realitním trhu. „Kdybychom to všechno sepsali pod sebe, bylo by toho poměrně hodně. Neříkám, že se na všem bude stavět, to skutečně ne, ale na něčem se dají postavit průmyslové stavby, jinde obytné, některé pozemky budou těžko využitelné,“ řekl Palička. Většinou jde podle něj o pozemky po jiných aktivitách skupiny, například v energetice nebo sportu, a řada z nich ještě není převedena na EP Real Estate. „To bude i jeden z mých úkolů, dát návrh, které pozemky využít a které prodat,“ uzavřel.

