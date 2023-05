Miliardář Vítek má kvůli sporům zablokován majetek na Kypru za třináct miliard

Kyperský soud nařídil bankám zmrazit českému miliardáři Radovanu Vítkovi majetek v hodnotě 13 miliard korun. Uvádí to německý ekonomický deník Handelsblatt, podle kterého se případ týká Vítkovy investiční a realitní společnosti Czech Property Investments (CPI) a jeho sporů s někdejšími partnery z Česka, Švýcarska a Spojených států. Handelsblatt poznamenal, že Vítek, který se zajímá o reality i v Německu, je znám hrubými obchodními metodami. Vítkovu reakci ČTK zjišťuje.

„Český obchodník vytvořil realitní impérium, a to i v Německu. Bývalí obchodní partneři ho žalují a soud na Kypru jim dal nyní za pravdu," napsal Handelsblatt, který text zveřejnil v pondělí večer na svém webu. Zprávu o zmrazení části Vítkova majetku dnes převzal magazín Der Spiegel.

Vítkovi někdejší partneři podle Handelsblattu podávají proti českému investorovi žaloby v USA, Lucembursku a na Kypru od roku 2015 za to, že je při budování CPI podvedl přes fiktivní společnosti. Soud na Kypru nedávno nařídil bankám zmrazit část Vítkova majetku, uvedl deník.

Podle něj na konci dubna vypršela lhůta, do které měli Vítkovi právníci předložit argumenty. Do léta soudci rozhodnou, zda peníze zůstanou zmrazené až do konce soudního sporu, dodal Handelsblatt. Jako jednoho ze žalobců uvádí česko-švýcarského občana Jiřího Diviše.

