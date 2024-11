Aktualizováno: Luxusní pražský hotel Four Seasons změní majitele

Hotelový komplex v sousedství Karlova mostu, jehož prezidentské apartmány startují na cenovce 100 tisíc korun, koupí podle informací Newstream.cz miliardář Michal Strnad. Jeho skupina Czechoslovak Group nicméně informaci popřela. V případě, že se prodej nakonec uskuteční, mohou na něm američtí vlastníci po deseti letech slušně vydělat.

Zprávu jsme aktualizovali o vyjádření CSG.

Hotel Four Seasons Prague změní majitele. Podle informací Newstream.cz ho koupí tuzemský miliardář Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group (CSG). Newstream.cz informaci potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje, mluvčí CSG Andrej Čírtek však informaci později popřel.

O prodeji se nahlas mluvilo celý letošní rok. Ještě na jaře byla hlavním adeptem Renáta Kellnerová, nejbohatší Češka a majitelka skupiny PPF. Ta se ale s vlastníkem nakonec zřejmě nedohodla. Podle zdroje Newstream.cz Kellnerovou Strnad nakonec přeplatil, když nabídl 4,7 miliardy korun. To je více, než se očekávalo. Odhady poradců z letošního jara počítaly maximálně s třemi až 3,5 miliardy korun. „Je to záležitost prestiže,“ zdůvodňuje vysokou cenu zdroj Newstream.cz. Four Seasons na dotazy redakce do uzávěrky nereagoval.

Na prodej

Prodávajícím je americká investiční skupina Northwood Investors, která hotel koupila v roce 2014. Ačkoliv se tehdy prodejní cena nezveřejnila, mluvilo se o dvou miliardách korun. Američané sice hotel drželi déle než své jiné investice, ale po deseti letech se mohou těšit ze slušného zisku. „Tito investoři běžně investují na několik let, pokud pražské hotely drží již deset let, tak značně přesluhují,“ říká na adresu zahraničních vlastníků pražských luxusních hotelů Igor Mesenský, partner poradenské společnosti KPMG.

Na trhu se mluví o tom, že na prodej je řada pražských vyhlášených hotelů. Například Hilton Prague či Andaz. U Hiltonu jsou jednání již v pokročilejší fázi. „Ceny přenocování v pražských hotelích a příjezdový cestovní ruch se již resuscitovaly natolik, že hotelům lze zase věřit jako kvalitnímu investičnímu aktivu,“ vysvětluje Josef Stanko z realitně-poradenské společnosti Colliers, proč se nyní roztrhl pytel s hotely na prodej. „Na prodej jsou v Praze takřka výlučně hotely nadnárodních řetězců,“ poznamenává Jaroslav Svoboda, majitele hotelové sítě Czech Inn Hotels.

Složitá stavba

Samotný hotel nemá úplně nejjednodušší vlastnickou strukturu. Hotel je pestrou směsí budov několika majitelů na pozemcích dalších majitelů. Hlavní budova na adrese Veleslavínova 2a patří skrze českou společnost s ručením omezením FSHP a lucemburskou NW FSP americkým investorům, stojí ale na pozemku hlavního města Prahy. Další budovy jsou ve vlastnictví Prahy i soukromých investorů.

Na špičce

Pražský hotel Four Seasons patří k absolutní špičce ubytovacích zařízení v české metropoli. Hotel otevřel v únoru 2001 jako první hotel luxusního řetězce ve střední a východní Evropě. Za bezmála čtvrtstoletí se etabloval na místním trhu a patří mezi první volbu zahraničních celebrit i politiků. Tomu pomáhá i ona unikátní lokalita hned u Karlova mostu s panoramatem Pražského hradu hned na druhé straně Vltavy. Nejlepší pokoje, takzvané prezidentské apartmány, startují na cenovce 100 tisíc korun za noc.

