Vítek pokračuje ve snižování dluhů. Prodal lyžařský resort ve Švýcarsku

Společnost CPI Property Group (CPIPG) miliardáře Radovana Vítka prodala lyžařský resort Crans Montana ve Švýcarsku. Hodnota transakce je přes 100 milionů švýcarských franků (2,5 miliardy korun). Společnost peníze použije na snížení dluhu. Novým majitelem skiareálu je americká firma Vail Resorts.

Kromě 84 procent akcií společnosti Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA, která vlastní a provozuje lyžařské vleky v Crans Montaně, je součástí obchodu také několik aktiv a nemovitostí souvisejících s aktivitami na horách, uvádí CPIPG. Skupina očekává, že brzy oznámí prodej dalšího majetku.

Firma v poslední době mohutně rozprodává majetek, aby snížila dluh po nákladné akvizici rakouských realitních firem Immofinanz a S Immo. Na konci dubna podepsala smlouvu o prodeji šesti nemovitostí v České republice.

CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a jinde ve střední a východní Evropě. Sídlo má v Lucembursku a s jejími akciemi se obchoduje na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.

Vítek je podle letošního žebříčku časopisu Forbes pátým nejbohatším člověkem v Česku s majetkem za 6,7 miliardy dolarů (zhruba 157 miliard korun). V CPI Property Group má zhruba 90procentní podíl.

