Realitní a hypoteční trh byl loni v krizi. Central Group i tak zvýšil zisk na miliardu

Developerská skupina Central Group loni meziročně zvýšila čistý zisk o 23 procent na 918 milionů korun. Čistý obrat stoupl na 1,5 miliardy korun, meziročně to bylo o 44 procent více. Největší výnosy společnost evidovala za podíly dlouhodobého finančního majetku. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost zveřejnila ve Sbírce listin.

Reklama

„V loňském roce jsme stejně jako zbytek trhu zaznamenali pokles poptávky spojený s výrazně dražšími a hůře dostupnými hypotékami a velkou nejistotou ohledně dalšího vývoje. Naše rozhodování ohledně zahájení výstavby a zařazení nových bytů do nabídky pak významně ovlivnily enormně vysoké ceny energií, stavebních materiálů a stavebních prací," řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková s tím, že prodeje Central Group se pravidelně pohybují v rozmezí 800 až 1000 prodaných bytů ročně.

Dalibor Martínek: Český realitní trh stojí před kolapsem. Miliardy půjčených korun nedokážou investoři splácet Názory Situace na realitním trhu se brzo překlopí do ekonomického kolapsu, jaký jsme v Česku nezažili třicet let. Vyplývá to z poznatků firem pohybujících se na trhu. Co k takovému závěru vede? Mnoho společností, developerů, si před pár lety napůjčovaly v součtu miliardy korun za nízké úroky. Jenže dva roky se Česko pere s nejvyšší inflací v celé Evropské unii. Takzvaná dobrá zpráva, že v Česku klesla po dvou letech inflace v červnu pod deset procent, na „pouhých“ 9,7 procenta, na tom nic nemění. Dalibor Martínek Přečíst článek

Zároveň dodala, že do koncernu patří i řada projektových společností, pod které spadají konkrétní rezidenční projekty. Tržby ani zisk Central Group a.s. proto neodráží prodejní výsledky koncernu jako celku.

V přípravě je přes 30 tisíc bytů

V letošním roce skupina podle Tomáškové zaznamenává větší zájem o byty až o polovinu. „Společnost má aktuálně ve výstavbě zhruba 1500 bytů a dalších více než 30 tisíc bytů připravuje v desítkách projektů po celé Praze," řekla Tomášková.

Dušan Kunovský: Konec krize s bydlením se blíží. Připravujeme se na další boom Reality Největší developer v Česku Dušan Kunovský, jeden z nejbohatších Čechů, má jasno. Loňský propad podeje bytů, šlo o pád o šedesát procent, končí. Už se to podle něj nebude opakovat. Dalibor Martínek Přečíst článek

Central Group založil v roce 1994 současný předseda představenstva Dušan Kunovský (na snímku). Od roku 2008 společnost figuruje jako investor a v roce 2012 se stala akciovou společností. Celkově má Central Group za sebou 200 rezidenčních projektů a prodal přes 18 tisíc nových bytů, domů a parcel.

Zaměřuje se téměř výhradně na výstavbu v Praze a jejím okolí. Mezi nejvýznamnější projekty společnosti patří například komplex Metropole Zličín nebo projekty Nové Zahradní Město a Rezidence Park Hostivař. Kunovský byl v roce 2022 podle časopisu Forbes 11 nejbohatším Čechem a hodnota jeho majetku činila 30,4 miliardy korun. Oproti roku 2021 se vývoj jeho majetku zvedl o téměř pět miliard korun.

Tohle se v Praze dlouho nestalo. Kunovský zlevňuje nové byty Názory Co bylo před pár měsíci nemyslitelné, stává se nyní realitou. Největší český developer Dušan Kunovský zlevňuje nové byty v projektu Harfa. Pozor, nezlevňují staré byty na okrajích měst nebo neúsporné domy z první republiky, jak se to děje poslední rok. Zlevňují byty ze zcela nového, ještě nepostaveného projektu. Dalibor Martínek Přečíst článek