Dalibor Martínek: Levná práce končí. Blíží se smršť propouštění

V Česku je podle oficiálních dat statistického úřadu asi čtvrt milionu nezaměstnaných. Je to nízké číslo, podle údajů Eurostatu je to 2,7 procenta populace, druhé nejnižší číslo v rámci Evropské unie. Méně nezaměstnaných už je podle těchto dat jen na Maltě, 2,5 procenta. Prostě to vypadá, že v Česku všichni makají. Ne na dlouho. Situace se však brzo změní. Nezaměstnanost v ČR po letech poroste, míní komentátor newstream.cz Dalibor Martínek.

Česko prochází ekonomickým útlumem a počty nezaměstnaných začnou brzo růst. Statistici ani ekonomové o tom zatím nemluví, ale je to realita našich dnů, která se v číslech brzo projeví.

Mimochodem, těch 250 tisíc českých nezaměstnaných jsou většinou lidé, kteří ani pracovat nechtějí a živí se ze státních dávek. Jsou pro pracovní trh nepoužitelní.

Párek v rohlíku za padesát korun už neprojde

Pro moderní pracovní trh je však málo použitelných spousta lidí, kteří i práci mají. Bez vzdělání či zahraničních zkušeností rozvážejí jídlo, to je taková moderní vymoženost, taxikaří nebo kopou příkopy. Či dělají další různé práce bez přidané hodnoty, stojí u pásu, pinglují nebo lelkují v obchodě.

Jenže přichází změna. Maloobchodní tržby klesají patnáct měsíců v řadě. Češi jsou racionální, šetří. Výsledek lze předem odhadnout. Například restauratéři v posledních dvou letech napálili ceny, aby přežili. Takže guláš už leckde stojí dvě stě padesát korun.

Ale hospodští se přepočítali. Obecná logika ve smyslu, že když je míň zákazníků, tak zvýším ceny, může platit nějaký čas, ale ne navždy. Co se týká restaurací, tam bude směr neúprosný. Buď nabídnete něco skutečně extra, nebo končíte. Párek v rohlíku za padesát korun už neprojde.

Ekonomika v křeči

Ale nejde jen o restaurace. Česká ekonomika se, hlavně kvůli maloobchodu, zastavila. A k tomu se stát topí v dluzích a obřích schodcích rozpočtu. Aby „pravicová“ vláda naplánovala schodek rozpočtu přes 250 miliard korun, to tu ještě nebylo. Bude se sekat, to je jasné.

Možná čekáme na nějaký ekonomický zázrak, prostě to vysedíme, ono se to nějak udělá. Omyl. Nic se samo neudělá. Celý sektor automotive, který zaměstnává desetinu produktivní populace, je v křeči. Kolínská továrna Toyoty teď nevyrábí. Oficiálním důvodem je nedostatek dílů, ale realita je taková, že lidé v současnosti auta prostě nekupují. Klíčový evropský trh, tedy Německo, se zasekl. Němci, stejně jako Češi, šetří. Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí podle dat tamního statistického úřadu stagnovala.

Bonanza končí

České podniky se sice na obří české inflaci „napakovaly“, většina z nich má za loňský rok rekordní zisk. Každá firma, pokud jen trochu mohla, přenesla zvýšené náklady za energie na koncové zákazníky. Ale téhle bonanze je konec. Při setkání s podnikateli slyšíte skepsi, temné obavy. V zákulisí už se mluví o propouštění.

A je tu ještě jedna okolnost. Zahraniční investoři jdou vždy za ziskem. Pohádky o ohleduplnosti k prostředí či udržitelnosti jsou pro děti. A Česko v tomto ohledu přestává být zajímavé. Financování podnikání v korunách vůbec nedává smysl, při současných úrokových sazbách. Firmy jedou v euru. Ziskové marže však napříč obory padají. O legislativních či daňových potížích na českém trhu není potřeba mluvit.

Budoucnost práce

Česko není ekonomickým tygrem, jak si možná někdo myslí. Naopak, je zemí, která tyje z levné pracovní síly. O tuto sílu však v příštích letech nebude zájem. Levnou práci umějí všude po světě, nemáme co nabídnout. Nezasloužené období ekonomické prosperity končí. Bez vzdělání a inovací to dál nepůjde.

Bohužel, čísla nezaměstnanosti teď nějaký čas porostou. Že jsou to jenom nepodložené spekulace? Bavte se s podnikateli. Je to přitom paradoxní, protože spousta firem si stěžuje, že nemá zaměstnance. Většinou však hledají málo placené lidi k výkonu monotónních činností. Tenhle způsob ekonomiky končí.