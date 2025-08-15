Spotřebitelské úvěry na léto lehce zlevnily. Sazba se letos drží na stabilní úrovni
Od začátku roku sazby prošly několika výkyvy, které jsou však pro tento typ úvěru zcela běžné.
Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v červenci klesla meziměsíčně o 0,17 procentního bodu na 7,1 procenta. V loňském červenci činila 7,55 procenta, předloňském dokonce 8,96 procenta. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů, který firma poskytla ČTK. Od začátku roku se tato sazba pohybuje ve stabilním pásmu a kolísá jen v rozmezí jednoho procentního bodu.
„Úroková sazba se většinou stanovuje individuálně až po kompletním vyhodnocení klienta danou bankou či jiným poskytovatelem. Nebankovní poskytovatel má obvykle nižší požadavky na hodnocení klienta a poskytne úvěr i tam, kde by standardní banka klienta odmítla. Tato benevolence je ovšem vyvážena vyšší úrokovou sazbou i o několik procent,“ uvedla analytička Broker Consulting Michaela Pudilová.
Možnosti, jak si dnes půjčit peníze, jsou téměř neomezené. Financovat lze nejen bydlení nebo auto, ale i dovolenou, dárky či drobné radosti. Jednou z variant je spotřebitelský úvěr. „Banka v tomto případě obvykle nezkoumá účel půjčky, zajímá ji především schopnost splácet. Při rozhodování o vhodném úvěru je ale potřeba sledovat nejen výši úrokové sazby, ale také také RPSN, tedy roční procentní sazbu nákladů. Ta totiž lépe ukáže skutečné náklady, které zahrnují i poplatky spojené s úvěrem,“ vysvětlila Pudilová.
Vedle RPSN je klíčové pečlivě prostudovat smluvní podmínky, například způsob čerpání peněz, případné sankce, výši splátek a jejich frekvenci. „Opatrní by klienti měli být i tehdy, když je nabízen úvěr s neobvykle nízkým nebo dokonce nulovým úrokem. Stejně jako jinde platí, že nic není zadarmo. Skryté nevýhody se mohou objevit v detailech smlouvy,“ dodala Pudilová.
Stále více klientů také hledá možnosti konsolidace svých úvěrů za nejlepších možných podmínek. Klesající trend úrokových sazeb tomuto chování velmi nahrává.
