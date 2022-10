Nečekal jsem, že ani za víc než dvacet let nebudeme mít nový územní plán, říká bývalý primátor Prahy Jan Kasl

Devátého devátý roku 1999 se mi podařilo rozlousknout tehdy zablokovaný územní plán města, říká bývalý pražský primátor a architekt Jan Kasl v podcastu Realitní Club, který si můžete poslechnout již v pondělí na stránkách newstream.cz a všech podcastových platformách. „Je to magické datum,“ dodává. Nový plán podle něj nebyl dokonalý, ale bylo lepší mít nějaký než žádný plán. A podle svých slov věřil, že do deseti let si město vytvoří nový územní plán. To se ale nestalo.

Kasl byl primátorem hlavního města v letech 1998 až 2002.

Nový územní plán Prahy stále není schválený, tisíce připomínek čekají na vyřízení. A termín jeho přijetí je v nedohlednu.

To ještě umocňuje fakt, že se právě tvoří nové vedení Prahy. Zatím nikdo neví, jaká koalice se na magistrátu poskládá. A jak se postaví k územnímu plánu, klíčovému dokumentu, podle nějž se má řídit rozvoj hlavního města. „Netušil jsem, že ani po dvaadvaceti letech nebudeme mít nový územní plán,“ říká v aktuálním podcastu Realitního Clubu Jan Kasl.

Problém podle něj je, že se stát snaží sešněrovat tvorbu územních plánů všech více než šesti tisíc českých měst a obcí do jedné šablony. A jak říká, do barviček. „Praha se po dvaadvaceti letech pořád řídí v uvozovkách mým plánem. Ten není ideální, ale je to aspoň něco.“

Chybou podle bývalého primátora hlavního města je, že nově tvořený Metropolitní plán vlastně není metropolitní. Věnuje se pouze Praze, nikoliv celé metropolitní oblasti, tedy i propojení hlavního města na všechny blízké oblasti, kde žijí lidé, kteří v Praze pracují, dojíždějí, případně stavějí nové domy. Tady podle Kasla má vznikající plán rezervy. Nicméně je podle něj důležité, ať už plán bude vypadat jakkoliv, tak hlavně aby už konečně vzniknul.

Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Realitní Club na newstream.cz a všech podcastových platformách již v pondělí 10. října.

