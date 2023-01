Stavební boom končí. Nových projektů bude ubývat

Listopadový pokles stavební výroby, meziročně o 0,8 procenta, není dramatický a nenaznačuje krizi odvětví. Na stavebnictví ale postupně dopadá propad tuzemské ekonomiky. Analytici nicméně odhadují, že i v letošním roce mírně poklesne bytová výstavba.

Pokles stavební výroby v listopadu jde na vrub jak pozemnímu, tak inženýrskému stavitelství. „Nejde však o žádný dramatický pokles, který by už naznačoval nějakou krizi v tomto odvětví jako spíše měkké přistávání spojené s celkovým výkonem ekonomiky,” uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

„Na stavebnictví loni dolehla řada negativních vlivů: rostoucí ceny materiálů, váznoucí dodávky některých surovin i dopady války na Ukrajině včetně růstu cen energií. K tomu se přidaly i vysoké úrokové sazby, které výrazně omezily zájem o hypotéky, uvedl Peter Markovič, generální ředitel firmy Xella pro ČR a SR, která je výrobcem stavebních materiálů Ytong a Silka.

Poněkud překvapivý dojem dělají výsledky bytové výstavby, podle kterých se po měsících poklesu počet nově stavěných bytů a rodinných domů opět zvýšil. Zásluhu na tom měla především větší aktivita ve Středočeském kraji, který je nyní lídrem v rámci celé ČR. Naproti tomu v Praze je bytová výstavba dál na sestupné dráze a meziročně se zde začalo stavět o 41 procent bytů méně.

Spící trh hypoték

„Z jednoho pozitivního výsledku bytové výstavby v jinak klesající řadě asi v tuto chvíli nemá příliš smysl dělat hluboké závěry. Realitní trh je v útlumu, ceny klesají s koncem hypotečního boomu a prodejcům nezbývá než své nabídky zatraktivňovat. Naproti tomu pozitivní časy zažívá sektor nájemního bydlení,” dodal Dufek.

S tím souhlasí také hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. „Stavebnictví patří mezi cyklická odvětví, která výrazně trpí, když ekonomiku zasáhne recese. Lze proto očekávat, že se v letošním roce budou dokončovat již započaté projekty, ale výrazně se sníží počet nově zahajovaných staveb,“ dodal Křeček.

Rekonstrukce budou hrát významnější roli

Největší překážkou zůstává financování staveb a s tím spojené odkládání začátku výstavby. Celý český stavební trh v roce 2023 nečeká žádný dramatický propad, ale zřejmě jen mírné ochlazení v jednotkách procent. Prodeje a výstavba nových bytů a domů podle analytiků zpomalí a významnější roli budou hrát rekonstrukce.

Český bytový fond je pořád relativně zastaralý lidé chtějí bydlet lépe a moderněji a financování rekonstrukce je z pohledu celkové investice dostupnější. Ve výhledu do dalších let jsem pozitivní.

„Další vývoj ve stavebnictví bude ovlivňovat několik faktorů. Tím prvním je schopnost ČR čerpat peníze z fondů EU, včetně dodatečných zdrojů z tzv. fondu obnovy. Dalším pak zvýšený zájem firem i domácností o investice do energetických úspor. Stavebnictví se díky tomu může stabilizovat a vyhnout se výraznějšímu cyklickému poklesu,” uzavřel Dufek.

Výstavbu může také blokovat výrazně snížený zájem lidí o nákupy nemovitostí, což je způsobeno vysokými úrokovými sazbami na hypotečních úvěrech, klesajícími reálnými mzdami či obavami ohledně budoucího vývoje. Navíc lze očekávat, že ceny nemovitostí ještě půjdou dolů, takže se v následujících čtvrtletích pravděpodobně vyskytnou vhodnější momenty k nákupu nemovitostí než nyní.

