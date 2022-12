Postavíme první dřevěný mrakodrap v Česku, říká v podcastu Skalický

Společnost Progresus založili před rokem Lukáš Zrůst a Lukáš Foral. Je to investiční skupina, jejíž hlavní nohou se má stát rezidenční development s důrazem na udržitelnost. Zrůst působil jako insolvenční správce, a v loňském roce zařadil do portfolia skupiny tradiční českou společnost RD Rýmařov, která přes padesát let v Česku vyráběla dřevěné domy.

Martin Skalický byl v minulosti šéfem nemovitostní investiční společnosti Reico, kterou založila Česká spořitelna. Nyní se tito tři pánové sešli v jedné skupině. A mají velké plány.

Jak říká Martin Skalický v podcastu Realitního clubu, chtějí postavit první dřevěný mrakodrap v Česku. Zní to jako bláznivý nápad, jelikož v Česku platí pro dřevěné stavby normy, které nedovolují větší výšku než čtyři poschodí. I na to však prý mají v Progresu řešení. „Máme velký sen, a to je vystavět dřevěný mrakodrap,“ říká Skalický. Dřevo je podle něj materiál budoucnosti. Jak to však dát do kupy s českými stavebními normami?

„Studujeme to všude po světě. Nejbližší výšková dřevěná budova je ve Vídni, byli jsme tam na exkurzi,“ uvádí Skalický a přibližuje trošku víc směr jejich záměru. Hlavní myšlenka zní, že by nešlo o čistou dřevostavbu, ale o takzvanou kombinovanou stavbu. Co to přesně znamená? „Centrální schodiště a výtahová šachta jsou z železobetonu. Okolní výšková část, která má ve Vídni čtyřiadvacet podlaží, je vybudovaná z dřevěných prvků,“ našlapuje jemně v terminologii Skalický. Patrně již nyní tuší, jaké peklo si zažije s českými hasiči a dalšími úředníky při prosazování podobně odvážného projektu.

Takže dřevo vlastně není už dřevo, ale jsou to CLT prvky (cross laminated timber) česky řečeno křížem lepené dřevo. To má údajně skvělou odolnost proti žáru. Dokonce prý větší než ocel, která změkne a zhroutí se. Vlastnosti toho materiálu však bude muset firma dokázat a protlačit přes hasiče.

Kdy a kde bude první český dřevěný mrakodrap stát? Poslechněte si podcast s Martinem Skalickým v úvodu článku nebo na všech podcastových platformách.

