Sekáč s luxusními značkami. Fond Silke Horákové má nový přírůstek

Impactový fond Tilia Impact Ventures, který založila investorka a spolumajitelka vydavatelství Albatros Silke Horáková, má nový přírůstek, bulharskou platformu NOLD.

„Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit Boryanu Uzunovou a Anu Kremenlievu, protože mění tvář prodeje módy,“ oznámil svoji investici impactový fond Tilia Impact Ventures.

Platforma NOLD (z angl. „new/old“ pozn.red.) vychází ze stejného obchodního modelu jako platforma Vinted, cílí ale na zboží luxusních značek. Platforma získala v prvním kole jeden milion eur. K Tilia Impact Ventures se připojili Depo Ventures, Czech Founders, Sofia Angel Ventures, New Vision 3 a čtyři individuální investoři.

Kapitál chce NOLD využít pro další rozvoj a také expanzi na britský trh.

Tilia Impact Ventures byla založena v roce 2018, investuje do oblasti sociálních a environmentálních změn. Její první fond uskutečnil různé impaktové investice: od boje proti plýtvání potravinami (maďarská Munch) přes zlepšení recyklace materiálů (česká Cyrkl) až po boj proti korupci ve veřejných výdajích (česká Datlab) a umožnění alternativních modelů předškolního vzdělávání (polská The Village). Strategií fondu je investovat polovinu zdrojů do klastru „people“ a polovinu do „planet“.

