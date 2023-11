Dědicové se perou, impérium Estée Lauder se třese. Je to jako Succession v reálu

Současný šéf Estée Lauder Fabrizio Freda buď zásadně vylepší hospodaření, anebo půjde. A firmu si přeberou zpět dědicové. Jenže, který z nich to bude?

Kosmetické impérium Estée Lauder, které založila podnikatelka stejného jména s českými kořeny, prochází zemětřesením. Nejstarší syn zakladatelky, devadesátiletý Leonard, nedávno opustil board firmy. Dědicové jsou nejednotní v tom, kdo má firmu řídit. Akcie letos spadly z 260 dolarů na sto dvacet a dostaly se na nejnižší hodnotu za posledních šest let. I přes aktuální propad má firma hodnotu zhruba padesát miliard dolarů, takže rodinným vášním se není co divit.

Rodina Lauderových vlastní zhruba 35 procent společnosti pojmenované po matriarše klanu, ale má 80 procent hlasovacích práv. Rodina, podle které by se nyní mohla točit nová řada seriálu Succession, má dvě generace dědiců a těch, co "do toho mluví." Synové zakladatelky Leonard a Ronald, pak jejich děti - Ronaldovy William, Jane, Aerin a Leonardův syn Gary.

Podle deníku Wall Street Journal se rodina rozchází v podpoře současného generálního ředitele Fabrizia Fredy, který vede plán restrukturalizace zaměřený na snížení objemu neprodaných zásob. Jenže zatím se mu moc nedaří:

Akcie Estée Lauder se prvního října za jediný den propadly o 19 procent poté, co společnost upravila své odhady tržeb pro rok 2024 z pěti- až sedmiprocentního ročního růstu na -2 procenta až 1 procento.

Leonard, který nedávno ve svých 90 letech odstoupil z představenstva, je údajně s Fredou nespokojen, zatímco jeho 63letý syn William, který společnost vedl v letech 2004 až 2009 a nyní působí v roli výkonného předsedy, svého CEO silně podporuje, uvedly zdroje listu WSJ. Firmu totiž oba muži řídí de facto spolu.

Ovšem o místo CEO podle některých zdrojů usiluje Ronaldova dcera Jane, Fredu měla nahradit. Padesátiletá Jane, která v rodinné firmě pracuje od dokončení školy, se před třemi lety stala členkou nejvyššího managementu. Působí v roli exekutivní viceprezidentky, šéfky marketingu a Chief Data Officer.

Navenek spor příliš vidět není. William v prohlášení jménem rodiny uvedl: „Společně jsme hluboce oddáni odkazu a budoucnosti této společnosti, máme pro ni vášeň a odpovědnost. Jak jsme prokázali v průběhu naší 77leté historie, jako rodinná společnost jsme i nadále odhodláni zajistit, aby společnost The Estee Lauder Companies pokračovala v růstu a prosperitě i v dalších desetiletích. Máme plnou důvěru ve Fabriziovo vedení a věříme v jeho strategickou vizi a vytrvalé zaměření na budoucnost.”

Freda nastoupil do funkce generálního ředitele v červenci 2009. V srpnovém rozhovoru pro WSJ uvedl, že uplynulý rok byl pro společnost náročný, ale prý si je i nadále jistý svou pozicí generálního ředitele: „Nehodlám nikam odcházet, jsme uprostřed velmi důležitého plánu na obrat,” řekl.

Estée Lauder doplácí na závislost na Číně, kde pandemie i následné ochlazení vážně ovlivnila prodeje. Úkolem "plánu obratu" je hlavně zbavit se neprodaných zásob. To bude také klíčovým testem jeho postavení u rodiny a akcionářů.

Problém pro Estée Lauder je, že ztrácí ve prospěch konkurence. Zatímco její akcie spadly na polovinu, cenné papíry francouzského gigantu L'Oréal letos vzrostly o téměř 30 procent.

Ale třeba to nebude tak zlé a mraky se přeženou. Po pádu akcií se zhusta objevují doporučení ke koupi. „Estée Lauder zaznamenala v Číně i Koreji prudký pokles v oblasti cestovního retailu. Očekáváme, že s příchodem roku 2024 se maloobchodní prodej v oblasti cestovního ruchu začne zotavovat,” uvedla například Madison Investments. Estée Lauder plus její luxusní značka La Mer chystají podle Business of Fashion novou podobu svých tradičních produktů. Chystá také novou vůni ve spolupráci s módním domem Balmain. Některé produkty bude ale škrtat, aby zracionalizovala produktové řady.

„Očekáváme, že kalendářní rok 2023 bude pro společnost závěrem, upřímně řečeno, bolestivého období, po covidovém restartu společnosti,” řekl k výsledkům Freda.

České stopy

Matka zakladatelka Estée Lauder se narodila v New Yorku rakousko-uherským imigrantům - maďarské matce Rose Schotz a českému otci, podnikateli Maxu Mentzerovi. Její rodné jméno bylo Josephine Mentzer, pozdější Estée pochází z jejího domáckého oslovení rodiči, což bylo Eszti, ale aby vypadalo trochu francouzsky. Estée, která se učila míchat kosmetiku v provozu svého strýce - chemika, základ budoucího globálního kosmetického impéria položila v roce 1946 se svým manželem. Nejdřív nabízeli pouze čtyři produkty - čistící olej, lotion a dva krémy. O dva roky později získali svůj první pult v obchodním domě Saks Fifth Avenue na Manhattanu.

Na české kořeny rodiny nezapomněl mladší syn Estée Ronald. V devadesátých letech se hodně pohyboval v Praze, stal se prvním velkým investorem TV Nova. Pak ovšem narazil na české žraloky typu Vladimíra Železného a PPF a ze série transakcí vyšel s prázdnou. Poté se však zahojil, když vyhrál arbitráž proti Česku za zmařenou investici. Stát mu zaplatil 10,5 miliardy korun, které pak skončily v kapse PPF, když posléze prodala Lauderovi Novu v roce 2004 za dvacet miliard. A aby toho nebylo málo, PPF před čtyřmi lety koupila Novu od Laudera zpět. Netřeba dodávat, že na sporech kolem Novy vydělali všichni kromě českých daňových poplatníků.

