Pošta v Jindřišské je na prodej. Ale s podmínkou

Česká pošta může prodat budovu centrální pošty v Jindřišské. Má k tomu souhlas ministerstva vnitra. Součástí prodeje bude ale i podmínka nájemní smlouvy, aby v budově nadále působila pobočka České pošty. Jako první zprávu přinesly Seznam Zprávy. Prodej by poště, která se potácí v hluboké ztrátě, mohl podle dřívějších informací vynést miliardy.

Ministerstvo vnitra dalo České poště souhlas k prodeji centrální pobočky v pražské Jindřišské ulici, prodej bude formou e-aukce. Serveru Seznam Zprávy to řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Podle něj bude podmínkou, aby zde nadále působila pobočka České pošty. Odhadní cena je podle dřívějších informací přes jednu miliardu korun. Prodej je součástí úsporných opatření, které Česká pošta přijímá kvůli prohlubující se ztrátě. Od 1. července pošta zavře také 300 poboček po celém Česku.

Podmínka k nájemní smlouvě

„Ministerstvo vnitra souhlasilo s tím, že budovu můžeme prodat. Bude to formou e-aukce, přihlásit se může kdokoli a budovu koupit ten, kdo nabídne nejvyšší nabídku,“ uvedl mluvčí pošty. Dodal, že pošta bude chtít v místě zachovat služby pro klienty, součástí prodeje tak bude i podmínka nájemní smlouvy.

Zájem o koupi už dřív projevilo hlavní město. Pokud by Praha budovu v Jindřišské ulici odkoupila, jednou z variant využití je, že by v ní v budoucnu mohli sídlit magistrátní úředníci. Zda se tak stane, ale není jasné, píše server.

Transformace pošty je nezbytná

Rozsáhlá novorenesanční budova byla postavená v letech 1871 až 1874 a následně rozšiřována. V roce 1998 byla prohlášena za kulturní památku. Pošta v ní nabízí široký okruh služeb, v bočním traktu s vchodem z ulice Politických vězňů sídlí ředitelství České pošty. Zajímavostí je 1780 poštovních přihrádek, které se v budově nacházejí. Některé z nich mají původní podobu, některé jsou moderní. Česká pošta v budově sídlí od roku 1873.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, letos to měly být až čtyři miliardy, proto musela sáhnout k úsporným opatřením. Pošta zaměstnává téměř 23 tisíc lidí, ke konci května zrušila v souvislosti s rušením poboček 924 míst, z toho dostalo výpověď asi 600 zaměstnanců a víc jich by už nemělo být.

