Další rána pro Českou poštu. Nesmí koupit největšího distributora tisku PNS

Antimonopolní úřad zakázal České poště koupit největšího distributora tisku a zároveň největšího alternativního poštovního operátora, První novinovou společnost (PNS). Jako důvod úřad uvedl, že spojení by podstatně narušilo hospodářskou soutěž.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zákaz spojení úřad používá pouze výjimečně. Rozhodnutí zatím není pravomocné a je možné proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu. Dozorčí rada pošty ale začátkem letošního března plánovaný nákup neschválila, státní podnik v posledních letech hospodaří v červených číslech.

„Na trhu doručování zásilek obyčejného psaní a adresného direct mailu by došlo k výraznému posílení dominantního postavení či dokonce k vytvoření zcela monopolního postavení České pošty, neboť z trhu by byl odstraněn jediný významnější konkurent,” uvedl úřad.

Spojení by ovlivnilo i trh doručování neadresného direct mailu, tedy distribuci reklamních letáků. V tomto oboru by se spojily druhý a třetí největší subjekt, což by vedlo ke ztrátě podstatného konkurenčního tlaku.

„V distribuci předplatného a doručování tiskových zásilek by spojením došlo k odstranění potenciálního konkurenta. V případě povolení spojení by v důsledku odstranění konkurenčního tlaku z relevantních trhů došlo ke zhoršení kvality služeb, a především ke zvýšení cen pro spotřebitele,“ upozornil úřad.

Českou poštu čeká rozsáhlá transformace

Úřad začal spojení posuzovat v říjnu roku 2021, zákaz spojení dvou firem je z jeho strany extrémním opatřením, které používá pouze ve výjimečných případech u nichž by hrozilo podstatné narušení hospodářské soutěže.

Letos v březnu plán koupit PNS neschválila dozorčí rada České pošty. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) počátkem února oznámil, že stát letos zahájí rozsáhlou transformaci České pošty. Během dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Proces má být hotový v roce 2025 a vyjde na víc než osm miliard korun.

Chystá se také téměř desetiprocentní redukce počtu poboček, celkem jich má být zrušeno ke konci června 300 z původních 3200. Pošta zaměstnává téměř 23 tisíc lidí, ke konci května zrušila v souvislosti s rušením poboček 924 míst, z toho dostalo výpověď asi 600 zaměstnanců a víc jich už nebude.

První novinová společnost je největším distributorem tisku do prodejní sítě v ČR a po fúzi se společnostmi PNS Grosso a Mediaservis také největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou Mafra (37,51 procenta), Vltava Labe Media (35 procent) a Czech News Center (27,02 procenta). Za rok 2020 vykázala ztrátu 175 milionů korun, což bylo o 42 milionů méně než v roce 2019. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 14 tisíc prodejních míst v ČR.

