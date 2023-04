David Ondráčka: Jak Česká pošta ruší pobočky? Od stolu

Česká pošta a další do její transformace zainteresované strany si počínají nekoncepčně. Pobočky se ruší bez znalosti místních specifik, v Praze a od stolu, píše ve svém příspěvku pro Newstream protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Reklama

Zašel jsem se v pátek podívat na seminář do sněmovny na téma Transformace České pošty. Téma hospodaření státních (a městských) firem mě dlouhodobě zajímá, pošta se potácí v hluboké krizi na hraně insolvence, její restrukturalizace je složitá. Byl jsem zvědav na argumenty, co stát po poště chce, jak má fungovat univerzální služba, co má reálně obsahovat onen dotyk státu s občany v regionech, a jaké jsou varianty a čísla, aby to bylo možné postavit na nohy ekonomicky. Bohužel k této debatě vůbec nedošlo.

V noci před akcí Česká pošta rozeslala starostům měst datovou schránkou informace, které pobočky se u nich budou rušit. Chce zrušit 300 poboček, slibuje si od toho úsporu až 700 mil ročně. Takže tento seminář se okamžitě změnil ve vzrušenou politickou přestřelku o rušení poboček, která od té doby probíhá veřejně v médiích dál. Na semináři ve sněmovně probíhala emotivní výměna hlavně mezi ministrem vnitra Rakušanem a elektrizovanými opozičními poslanci, zejména z ANO, kteří vycítili velké politické téma. K podstatě debaty o transformaci státního podniku jsme se zatím nedostali.

Pošta zruší 950 míst, jinak to nejde, připustil pověřený šéf Zprávy z firem Česká pošta kvůli snížení počtu poboček o 300 zruší k polovině roku 950 pracovních míst. Dalších 500 míst ke stejnému datu škrtne v logistické síti. Původně podnik uváděl, že v polovině roku propustí 1600 pošťáků a zruší až 2269 pracovních míst. Pověřený generální ředitel Miroslav Štěpán řekl, že snížení počtu poboček z 3200 na 2900 by mělo být do konce příštího roku. Rozsah poskytovaných služeb ale pošta měnit nehodlá. ČTK Přečíst článek

Podcenění komunikace kolem rušení poboček

Vláda a ministr Rakušan si patrně jsou vědomi symbolické síly a emoce, které rušení poboček pošt ve městech nese. Symbolika je klíčová, tohle je zapamatovatelný symbol. Klidně se může stát, že skoro to jediné, co si lidé budou později pamatovat o Fialovi a Rakušanovi a jejich vládě, bude, že jim zavřeli jejich poštu ve městě.

Přesto tuto komunikaci zatím vláda hodně podceňuje, nebaví se dost včas se starosty. Taky většina dotčených obcí s rušením poboček na svém území nesouhlasí a chce s vedením podniku ještě jednat (to se ale mělo dít předem). Samotný plán rušení taky není moc logický, má sice svá kritéria, ale výběr rušených poboček se evidentně dělal od stolu v Praze a nevzal v úvahu místní specifika.

Reklama

Někde prostě nebude žádná pošta na desetitisíce lidí, jinde se ruší ta bezbariérová, někde dopravně nepříliš dostupná. A je zřejmé, že pokud teď byly u některých poboček velké fronty, tak teď tam budou fronty ještě větší, a naštvanost na kvalitu služeb pošty poroste. Tohle se přesně mělo dopředu probrat s primátory, starosty a zastupitelstvy, vyjít rozumně vstříc a pak oznámit dohodu. Vždy se dá komunikace ještě zachránit, ale otázka je, jestli tady už není pozdě.

Stanislav Šulc: Zrušte těch pošt daleko víc, prosím Názory Konec spekulací. Česká pošta odtajnila seznam poboček, které zavře. A člověku se jen chce říct, že to je prostě málo. A proč? Protože prostě Česká pošta se stala opravdu typickým molochem, který přestal plnit funkci a začal se starat hlavně o sebe sama. Stanislav Šulc Přečíst článek

Politická logika vedla k tomu, že se neruší pošty na venkově, v malých obcích, kde je jen jedna pošta. Tady to má být ono tykadlo státu k občanovi. Ale zatím nebylo řečeno, jaké agendy přes takové tykadlo půjdou, a jestli je to nutné. Z tohoto rozhodnutí vyplyne obsah oné univerzální služby, za kterou pak má stát poště platit.

Pošta má dnes dva typy klientů, starší lidi, seniory, kteří obvykle chodí na poštu ráno a dopoledne, jsou na to zvyklí. Obvykle nejsou úplně počítačově gramotní, potřebují asistenci. Ano, digitalizace bude postupovat a určitě se v horizontu let bude situace měnit. Ale smát se jim, že jsou teď naštvaní a mají pocit, že jim někdo bere další jistotu, je hloupé. Jiní klienti jsou aktivní lidé, kteří poštu buď tolik nepotřebují, anebo se tam staví pro balík nebo dopis kdykoli, a nepotřebují žádnou asistenci, jen flexibilitu. Ti mohou zajít kamkoli, pokud tam bude otevřeno i po práci, nepotřebují pobočky.

Lukáš Kovanda: Česká pošta zruší stovky poboček. Když to zvládly banky, zvládne to i ona Názory Česká pošta se odhodlala ke kroku, který je v její nepříznivé hospodářské situaci prakticky nezbytný: zruší přibližně tři stovky svých poboček. Už se také ví, které to jsou. Dotčené obce a jejich starostové se samozřejmě ozývají. Nelíbí se jim to. Což je pochopitelné. Lidé v obci či městě zrušení pobočky pošty leckdy přičtou ke zlu místnímu starostovi mnohem spíše než vedení podniku, nebo dokonce ministerstva vnitra, „tam někde daleko v Praze“. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Pošta Partners

Franšízový koncept Pošta Partners je samozřejmě možná cesta dopředu, ale musí se zásadně zjednodušit a naopak podporovat, aby se rozjel a postupně začal nahrazovat pobočky. Pokud bude partner provozovat poštu třeba jako okénko například v obchodním centru, kde chodí hodně lidí, mohlo by to splňovat onu potřebu kontaktu v území.

Transformace pošty

Zatím žádný ucelený plán transformace představen nebyl, jen padla částka 8 miliard. Bohužel nebyl ve výběrovém řízení vybrán stálý ředitel, a tak dočasně poštu řídí pověřený ředitel Štěpán. Na něm má stát příprava plánu transformace, a to není dobrá situace.

Musí to začít od corporate governance (proč má třeba Dozorčí rada 15 lidí?), osekání managementu a stanovení jasných a měřitelných cílů. Stanovit obsah univerzální služby a kolik za to bude stát platit. A pak zjistit, z čeho může státní pošta ekonomicky žít, kde má svůj byznys a jak ho rozvíjet.

Dnes má například stále 30procentní podíl na trhu s balíky, jak hrdě prohlásil pověřený ředitel. Ale to znamená, že za posledních 5 let jednoduše o 70 procent přišla, to je vlastně její těžká prohra, a ne úspěch. Transformace pošty je složitý, ale řešitelný úkol, ale potřebuje seriózní a profesionální přístup, a ne nikam nevedoucí a vlastně zavádějící debatu o pobočkové síti.