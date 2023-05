Dalibor Martínek: Prohnilá Česká pošta. Zavírání poboček je kouřovou clonou politiky ovládané firmy

Česká pošta má mnoho problémů. Základním je, že nevydělává peníze. A vlastně ani neví, jaké služby by měla poskytovat. Balíky už umí doručit spousta jiných firem. A za chvilku dokáží ostatní soukromí dopravci doručovat i dopisy. To už bude poslední rána pro poštu.

Reklama

K čemu tedy je a v budoucnu bude státní pošta? S téměř pětadvaceti tisíci zaměstnanci? Tady se nabízí prostor pro obrazotvornost. Možná je to dobrý sociální ústav, kde mohou zaměstnanci sedět svých osm hodin a pobrat za to mírně podprůměrnou mzdu.

Je tu však jedno tajemné zákoutí. Pošta se hodí ještě k něčemu. Své o tom ví bývalý ředitel Knap, který na odchod z ředitelského křesla s platem přes 300 tisíc korun inkasoval víc než čtyři miliony korun za to, že dovedl podnik ke ztrátě téměř dvou miliard korun.

Stanislav Šulc: Zrušte těch pošt daleko víc, prosím Názory Konec spekulací. Česká pošta odtajnila seznam poboček, které zavře. A člověku se jen chce říct, že to je prostě málo. A proč? Protože prostě Česká pošta se stala opravdu typickým molochem, který přestal plnit funkci a začal se starat hlavně o sebe sama. Stanislav Šulc Přečíst článek

Pošta žije jen z podstaty

Tady se skrývá hlavní problém České pošty. Ona už dávno není lídrem doručování zásilek. K čemuž byla původně určena. Konkurenti ji předběhli jak v objemu přepravených zásilek, tak v pružnosti či kvalitě služeb. Pošta dlouhá léta žije jen z podstaty a své značky. Jdu na poštu.

Pošta přitom, ač se to nezdá, má potenciál. Vlastní víc než tři tisíce sto let starých budov, na kterých za Rakouska-Uherska založila svůj byznys. Ta doba je ale pryč. Nyní jich každý rok pár prodá a výnosem z tohoto prodeje maskuje zoufalé obchodní výsledky.

Prodej „černé díry” v Jindřišské by byl správným krokem. Trápící se České poště může vynést miliardy Názory Prodej budovy v pražské Jindřišské ulici může České poště vynést miliardy korun. V současnosti mizí v této „černé díře“ desítky milionů korun daňových poplatníků ročně, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Manažeři pošty si možná nevšimli, že během doby, kdy sedí v křesle v kanceláři historické budovy v Jindřišské ulici, vznikl internet, platební karty a podobné vymoženosti. Aby ospravedlnili svou existenci, nabízejí losy. Nejhorší na tom je, že oni si toho všimli. Ale nechávají se svými platy vývoj kolem sebe plout.

Dobrý důvod k zavírání poboček

Pošta přitom vlastní jedno zlaté vejce. A tím jsou logistická centra. Místa, kde se třídí zásilky a rozesílají se dopisy a balíky na cílovou adresu. Vláda teď vymýšlí, že by tuto jedinou klíčovou schopnost pošty prodala. Aby poštu takzvaně zachránila. A z pravidelných státních dotací živila poslední dvě delegované schopnosti pošty, tedy Czech Point Ivana Langera a datové schránky.

David Ondráčka: Jak Česká pošta ruší pobočky? Od stolu Názory Česká pošta a další do její transformace zainteresované strany si počínají nekoncepčně. Pobočky se ruší bez znalosti místních specifik, v Praze a od stolu, píše ve svém příspěvku pro Newstream protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. David Ondráčka Přečíst článek

Pošta nyní stojí na rozcestí. Na její budoucí vývoj má aktuálně největší vliv ministr vnitra Vít Rakušan. Prokletím pošty vždy byl a je fakt, že je v područí právě vítězného politika. Pošta je metaforicky řečeno useknutá hlava poraženého soupeře. Řídit firmu podle politického zadání, to je pro manažery výzva vyvážená právě oněmi obřími odměnami.

Rakušan si do dozorčí rady dosadil několik právníků, již sledují toky peněz. Veřejným tajemstvím je, že peníze z pošty plynou nejen na odměny manažerů, ale také přes poradenské a marketingové smlouvy. Tak to bylo vždy, a politici po této odměně za volební výsledek slintají.

Pošťáci propuštění ze tří stovek poboček o tom mohou jenom brblat po hospodách.

Poště se podle poslední výroční zprávy snížily v loňském roce příjmy meziročně o miliardu korun na patnáct miliard. Zadlužení u bank je také v řádu miliard korun. Management má tedy dobrý ekonomický důvod přikročit k zavírání poboček. Pozadí konce České pošty je však jiné.